Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Euroleague: Η Φενέρ επικράτησε 79-69 στο ντέρμπι με την Εφές
Euroleague: Η Φενέρ επικράτησε 79-69 στο ντέρμπι με την Εφές
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης μ' ένα ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο πήρε το ντέρμπι της Πόλης
Στο μεγάλο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής της Euroleague, στις ακτές του Βοσπόρου, η Αναντολού Εφές υποδέχθηκε τη Φενέρμπαχτσε, σε ένα ματς όπου στη μεγαλύτερη διάρκειά του ήταν κανονικό ντέρμπι.
Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα, το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους μπόρεσε να «καθαρίσει» στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη με 79-69.
Η Αναντολού Εφές φάνηκε να αιφνιδιάζει τη Φενέρ και έχοντας μπει πιο δυνατά στο πρώτο τρίλεπτο έκανε 8-0, προτού το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους βρει τα πατήματά του κρατήσει σε σταθερή απόσταση τη διαφορά. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με το 24-18 υπέρ των γηπεδούχων.
Η Φενέρ συνέχισε να πιέζει και στα 7:31 πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου έκανε το 28-28 με τρίποντο του Χολ. Το παιχνίδι απέκτησε χαρακτήρα ντέρμπι, με τους φιλοξενούμενους μάλιστα να παίρνουν τα ηνία στο προβάδισμα και να μπαίνουν στα αποδυτήρια, έχοντας το 44-43 (για ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου δε μέτρησε τρίποντο της Εφές στη λήξη).
Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, ο αγώνας συνέχισε να είναι ντέρμπι. Καμία από τις δύο πλευρές δεν μπόρεσε να ανοίξει τη διαφορά στην τρίτη περίοδο και με το σκορ στο 58-58, οι ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Εκεί η Φενέρ φάνηκε να αποκτά το «πάνω χέρι» και στα 4:30 πριν από το τέλος ήταν μπροστά με 71-64. Στο 1:17 πριν τη λήξη ο Γουέιντ έκανε το 77-67, η Εφές δεν κατάφερε παρά την προσπάθειά της να μπει ξανά στη διεκδίκηση και με αυτόν τον τρόπο το σύνολο του Γιασιεκβίτσιους πήρε τη νίκη με 79-69.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 44-43, 58-58, 69-79
MVP: Ο Γουέιντ Μπάλντγουιν που τελείωσε με 10 πόντους (4/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/4 βολές) ενώ είχε επίσης από 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
Καλύτερος ηττημένος: Ο Βάιλερ Μπαμπ που σημείωσε 17 πόντους (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4 βολές) ενώ είχε επίσης 2 ασίστ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 36% με 9/25 τρίποντα της Εφές.
Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα, το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους μπόρεσε να «καθαρίσει» στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη με 79-69.
Η Αναντολού Εφές φάνηκε να αιφνιδιάζει τη Φενέρ και έχοντας μπει πιο δυνατά στο πρώτο τρίλεπτο έκανε 8-0, προτού το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους βρει τα πατήματά του κρατήσει σε σταθερή απόσταση τη διαφορά. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με το 24-18 υπέρ των γηπεδούχων.
Η Φενέρ συνέχισε να πιέζει και στα 7:31 πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου έκανε το 28-28 με τρίποντο του Χολ. Το παιχνίδι απέκτησε χαρακτήρα ντέρμπι, με τους φιλοξενούμενους μάλιστα να παίρνουν τα ηνία στο προβάδισμα και να μπαίνουν στα αποδυτήρια, έχοντας το 44-43 (για ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου δε μέτρησε τρίποντο της Εφές στη λήξη).
Sharing the 🏀 and Scottie Wilbekin executing 🎯#RivalrySeries I @FBBasketbol pic.twitter.com/us9U3JVmnB— EuroLeague (@EuroLeague) October 24, 2025
Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, ο αγώνας συνέχισε να είναι ντέρμπι. Καμία από τις δύο πλευρές δεν μπόρεσε να ανοίξει τη διαφορά στην τρίτη περίοδο και με το σκορ στο 58-58, οι ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Εκεί η Φενέρ φάνηκε να αποκτά το «πάνω χέρι» και στα 4:30 πριν από το τέλος ήταν μπροστά με 71-64. Στο 1:17 πριν τη λήξη ο Γουέιντ έκανε το 77-67, η Εφές δεν κατάφερε παρά την προσπάθειά της να μπει ξανά στη διεκδίκηση και με αυτόν τον τρόπο το σύνολο του Γιασιεκβίτσιους πήρε τη νίκη με 79-69.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 44-43, 58-58, 69-79
MVP: Ο Γουέιντ Μπάλντγουιν που τελείωσε με 10 πόντους (4/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/4 βολές) ενώ είχε επίσης από 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
Καλύτερος ηττημένος: Ο Βάιλερ Μπαμπ που σημείωσε 17 πόντους (1/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3/4 βολές) ενώ είχε επίσης 2 ασίστ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 36% με 9/25 τρίποντα της Εφές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα