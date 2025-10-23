Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Με 37άρα από τον Αντετοκούνμπο η πρεμιέρα με το δεξί για τους Μπακς κόντρα στους Γουίζαρντς - Δείτε βίντεο
Με 37άρα από τον Αντετοκούνμπο η πρεμιέρα με το δεξί για τους Μπακς κόντρα στους Γουίζαρντς - Δείτε βίντεο
Τα ελάφια έδειξαν τα... δόντια τους κόντρα στους πρωτευουσιάνους και επικράτησαν με 133-120 μέσα στο Μιλγουόκι
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για Μπακς και Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τα ελάφια έδειξαν τα... δόντια τους κόντρα στους πρωτευουσιάνους και επικράτησαν με 133-120 μέσα στο Μιλγουόκι.
Το Μιλγουόκι έβαλε τις βάσεις της νίκης του από το ημίχρονο, αφού πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 19 πόντων (72-53) και στη συνέχεια διαφύλαξε τη διαφορά για να φτάσει στο ροζ φύλλο αγώνα.
Ο Έλληνας σταρ πέτυχε double-double με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27 λεπτά. Τελείωσε με 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/7 βολές.
Ηγετικός, δείχνει πως για άλλη μια σεζόν θα είναι ένας από τους υποψήφιους MVP. Ελάχιστα έπαιξε ο Θανάσης που πάτησε παρκέ για 1.5 λεπτό και δεν πρόλαβε να πετύχει κάποιο καλάθι.
Ο Γκάρι Τρεντ μέτρησε 17 πόντους, ενώ ο Τέρνερ, το νέο απόκτημα του Μιλγουόκι είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Από την πλευρά των ηττημένων που για άλλη μια σεζόν δεν δείχνουν ικανοί στα playoffs, αλλά χρειάζεται ακόμα χρόνο για να τους δούμε καλύτερα, πρώτος σκόρερ ήταν το πρώην ελάφι, Κρις Μίντλετον με 23 πόντους. Στους 21 πόντους και τα 9 ριμπάουντ σταμάτησε ο Τζορτζ.
Mε 18/44 τρίποντα σούταραν τα ελάφια, ενώ από την άλλη 17/42 είχαν οι μάγοι που δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν θετικά τη σεζόν τους.
Το Μιλγουόκι έβαλε τις βάσεις της νίκης του από το ημίχρονο, αφού πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 19 πόντων (72-53) και στη συνέχεια διαφύλαξε τη διαφορά για να φτάσει στο ροζ φύλλο αγώνα.
Κυρίαρχος ο Γιάννης ΑντετοτοκούνμποΦυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν άλυτο πρόβλημα για την άμυνα των Γουίζαρντς που δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για να τον περιορίσουν.
Ο Έλληνας σταρ πέτυχε double-double με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27 λεπτά. Τελείωσε με 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/7 βολές.
What a game from Giannis to start the season.— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 23, 2025
37 PTS | 14 REB | 5 AST | 62% FG pic.twitter.com/gzkC6qivbB
Ηγετικός, δείχνει πως για άλλη μια σεζόν θα είναι ένας από τους υποψήφιους MVP. Ελάχιστα έπαιξε ο Θανάσης που πάτησε παρκέ για 1.5 λεπτό και δεν πρόλαβε να πετύχει κάποιο καλάθι.
Ο Γκάρι Τρεντ μέτρησε 17 πόντους, ενώ ο Τέρνερ, το νέο απόκτημα του Μιλγουόκι είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Από την πλευρά των ηττημένων που για άλλη μια σεζόν δεν δείχνουν ικανοί στα playoffs, αλλά χρειάζεται ακόμα χρόνο για να τους δούμε καλύτερα, πρώτος σκόρερ ήταν το πρώην ελάφι, Κρις Μίντλετον με 23 πόντους. Στους 21 πόντους και τα 9 ριμπάουντ σταμάτησε ο Τζορτζ.
Mε 18/44 τρίποντα σούταραν τα ελάφια, ενώ από την άλλη 17/42 είχαν οι μάγοι που δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν θετικά τη σεζόν τους.
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν και επέβαλε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ο πατέρας ενημέρωσε την Αστυνομία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την έρευνα
Champions League: Η Ρεάλ 1-0 τη Γιουβέντους στο ντέρμπι, πεντάρες από Λίβερπουλ και Τσέλσι - Δείτε και τα 28 γκολ
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν και επέβαλε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ο πατέρας ενημέρωσε την Αστυνομία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι, χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την έρευνα
Champions League: Η Ρεάλ 1-0 τη Γιουβέντους στο ντέρμπι, πεντάρες από Λίβερπουλ και Τσέλσι - Δείτε και τα 28 γκολ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα