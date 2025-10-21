Ολυμπιακός: Αγωνία για Ζέλσον και Τσικίνιο ενόψει ΑΕΚ
Ολυμπιακός: Αγωνία για Ζέλσον και Τσικίνιο ενόψει ΑΕΚ

Οι δύο Πορτογάλοι άσοι του Ολυμπιακού αποχώρησαν τραυματίες από το ματς με την Μπαρτσελόνα και η συμμετοχή τους στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ χαρακτηρίζεται εξαιρετικά αμφίβολη

Ολυμπιακός: Αγωνία για Ζέλσον και Τσικίνιο ενόψει ΑΕΚ
Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με Τσικίνιο και Ζέλσον μετά τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα για το Champions League

 O Πορτογάλος χαφ έπεσε μόνος του στο έδαφος, έχοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Νασιμέντο να περνάει στη θέση του στον άξονα.

Από την άλλη ο Ζέλσον αποχώρησε στο ημίχρονο λόγω μυικού τραυματισμού.

Πλέον η κατάσταση τους θα φανεί από τις εξετάσεις που θα κάνουν και μένει να φανεί αν τίθεται θέμα να χάσουν το ερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο (26/10, 21:00), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

