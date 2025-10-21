Ολυμπιακός: Αγωνία για Ζέλσον και Τσικίνιο ενόψει ΑΕΚ
Ολυμπιακός: Αγωνία για Ζέλσον και Τσικίνιο ενόψει ΑΕΚ
Οι δύο Πορτογάλοι άσοι του Ολυμπιακού αποχώρησαν τραυματίες από το ματς με την Μπαρτσελόνα και η συμμετοχή τους στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ χαρακτηρίζεται εξαιρετικά αμφίβολη
Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με Τσικίνιο και Ζέλσον μετά τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα για το Champions League.
O Πορτογάλος χαφ έπεσε μόνος του στο έδαφος, έχοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Νασιμέντο να περνάει στη θέση του στον άξονα.
Από την άλλη ο Ζέλσον αποχώρησε στο ημίχρονο λόγω μυικού τραυματισμού.
Πλέον η κατάσταση τους θα φανεί από τις εξετάσεις που θα κάνουν και μένει να φανεί αν τίθεται θέμα να χάσουν το ερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο (26/10, 21:00), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του
Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού
Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
O Πορτογάλος χαφ έπεσε μόνος του στο έδαφος, έχοντας ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Νασιμέντο να περνάει στη θέση του στον άξονα.
Από την άλλη ο Ζέλσον αποχώρησε στο ημίχρονο λόγω μυικού τραυματισμού.
Πλέον η κατάσταση τους θα φανεί από τις εξετάσεις που θα κάνουν και μένει να φανεί αν τίθεται θέμα να χάσουν το ερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φάληρο (26/10, 21:00), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του
Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού
Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα