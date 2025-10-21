Αναπληρωτής επίτροπος του NBA για το πλάνο επέκτασης στην Ευρώπη: «Μιλάμε και με ελληνικές ομάδες»

Ο αναπληρωτής επίτροπος της αμερικανικής Λίγκας, Μαρκ Τέιτουμ παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πρότζεκτ του NBA Europa και τις διαφορές που θα έχει με τη Euroleague