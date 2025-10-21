Αναπληρωτής επίτροπος του NBA για το πλάνο επέκτασης στην Ευρώπη: «Μιλάμε και με ελληνικές ομάδες»
Ο αναπληρωτής επίτροπος της αμερικανικής Λίγκας, Μαρκ Τέιτουμ παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πρότζεκτ του NBA Europa και τις διαφορές που θα έχει με τη Euroleague 

3 ΣΧΟΛΙΑ
Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε διεθνή Μέσα ενόψει της έναρξης της σεζόν στο NBA, ο αναπληρωτής επίτροπος της αμερικανικής Λίγκας, Μαρκ Τέιτουμ αναφέρθηκε και στο πρότζεκτ του NBA Europe, τονίζοντας πως: «Μιλάμε και με ελληνικές ομάδες».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως σκοπός της διοργάνωσης είναι, σε αντίθεση με την Euroleague, που κατά τα λεγόμενά του δεν είναι ανοιχτή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, να υπάρχει χώρος για κάθε ευρωπαϊκή ομάδα.

Ο Μαρκ Τέιτουμ τόνισε σχετικά με το NBA Europe:

«Πιστεύουμε πως υπάρχει χώρος για κάθε κλαμπ της Ευρώπης στο "οικοσύστημα" μας, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Euroleague και την FIBA και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μία λύση, γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να προσφέρουμε κάτι καλό στον κόσμο».

Σε ερώτηση για συμμετοχή ομάδων από το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή στο NBA Europe, απάντησε: «Για την πρώτη φάση, το πλάνο μας είναι ομάδες από Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, ίσως Τουρκία και ίσως Ελλάδα.

Αλλά θα υπάρχουν μερικές ανοιχτές θέσεις στο "οικοσύστημα", οπότε στα πρώιμα στάδια θα μπορούν να προκριθούν».

Σχετικά με επαφές με ελληνικές ομάδες επισήμανε: «Μιλάμε με πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών, αλλά δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες».

