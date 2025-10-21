Ο Σον Ντάις και επίσημα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Ο Σον Ντάις και επίσημα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο άλλοτε παίκτης της Νότιγχαμ είναι και με τη βούλα ο διάδοχος του Άγγελου Ποστέκογλου στην τεχνική ηγεσία της Φόρεστ

Ο Σον Ντάις και επίσημα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Οι φήμες των τελευταίων ωρών επιβεβαιώθηκαν με τον Σον Ντάις να είναι ο τρίτος τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ τη φετινή σεζόν μετά τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο, Άγγελο Ποστέκογλου.

Ο 54χρονος τεχνικός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (21/10) στις εγκαταστάσεις της ομάδας, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση και έβαλε την υπογράφη του σε συμβόλαιο δύο ετών.

Μετά την βαριά ήττα της Νότιγχαμ από την Τσέλσι (3-0), ο Άγγελος Ποστέκογλου απολύθηκε μόλις 39 μέρες μετά την πρόσληψή του, και τα ηνία αναλαμβάνει και επίσημα ο 54χρονος τεχνικός.

Με μεγάλη εμπειρία στην Premier League, μεταξύ άλλων και ως προπονητής της Έβερτον αλλά και πρώην παίκτης της ομάδας αναλαμβάνει τους «Reds» με στόχο να σταθεροποιήσει την ομάδα και να της δώσει νέο πλάνο και ταυτότητα στον αγωνιστικό χώρο. Θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πόρτο (23/10, 22:00), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώνει τον διορισμό του Σον Ντάις ως νέου προπονητή του συλλόγου, μετά από μια διεξοδική διαδικασία πρόσληψης με επικεφαλής τον Παγκόσμιο Επικεφαλής Ποδοσφαίρου, Έντου Γκάσπαρ, και τον Παγκόσμιο Τεχνικό Διευθυντή, Τζορτζ Συριανό.

Ο πρώην παίκτης των νέων της Φόρεστ εντάσσεται στον σύλλογο με συμβόλαιο που ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και θα αναλάβει τον πρώτο του αγώνα την Πέμπτη το βράδυ, καθώς οι «Reds» αντιμετωπίζουν την Πόρτο στο Europa League.

Ο Ντάις θα έχει μαζί του την έμπειρη προπονητική του ομάδα, αποτελούμενη από τους Ίαν Γουόαν και Στιβ Στόουν -και οι δύο πρώην παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, οι οποίοι μαζί πραγματοποίησαν περισσότερες από 400 εμφανίσεις για τους Reds τη δεκαετία του 1990.

Ένας σεβαστός και έμπειρος προπονητής της Premier League, ο Ντάις φέρνει τον τέλειο συνδυασμό χαρακτήρα, τακτικής οξυδέρκειας και αποδεδειγμένων επιτευγμάτων για να καθοδηγήσει τον σύλλογο στο επόμενο κεφάλαιό του.

Έχοντας διευθύνει περισσότερους από 330 αγώνες της Premier League στην καριέρα του μέχρι σήμερα, ο Dyche έχει χτίσει ομάδες που χαρακτηρίζονται από αμυντική οργάνωση, ανθεκτικότητα και δύναμη από στημένες φάσεις -ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται στενά με τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας ομάδας και την ποδοσφαιρική ταυτότητα του συλλόγου.

Ως πρώην παίκτης νέων της Φόρεστ που ζει στην περιοχή, ο Ντάις έχει επίσης βαθιά κατανόηση των αξιών και της υπερηφάνειας της Φόρεστ και των οπαδών της. Με τον χαρακτήρα του, την τακτική του οξυδέρκεια και τις ικανότητές του στη διαχείριση ανθρώπων, ο διορισμός του αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για μια επιτυχημένη και ανταγωνιστική σεζόν τόσο σε εγχώριες όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

