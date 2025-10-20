Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Τσιτσιπάς: Το απόγευμα της Τρίτης κάνει πρεμιέρα στην Βιέννη κόντρα στον Μουζέτι
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στη δράση απέναντι στον ανερχόμενο Μουζέτι
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πριν τη συμμετοχή του στο Hellenic Championship, θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Βιέννης. Ο Έλληνας τενίστας έμαθε την ώρα της πρεμιέρας, στην οποία θα παίξει απέναντι στον Λορέντζο Μουζέτι.
Αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση του 27χρονου, μετά το Davis Cup και του αγώνες με την team Hellas. Ο νεαρός αθλητής έλαβε μέρος στο Six Kings Slam, έχοντας ένα κακό ματς κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ, από τον οποίο ηττήθηκε με 6-3, 6-2.
Ο αντίπαλός του, Λορέντσο Μουζέτι (Νο. 8), διανύει μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του, με ρεκόρ 38-17. Ο Ιταλός έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Γαλλικού Όπεν και ήταν φιναλίστ στο Monte-Carlo Masters, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες έπαιξε στον τελικό του Chengdu Open.
Ενώ ο Τσιτσιπάς προηγείται στο συνολικό head-to-head με 5-2, ο Μουζέτι δείχνει να έχει αντιστρέψει το κλίμα. Ο Ιταλός έχει κερδίσει τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις των δύο παικτών, οι οποίες έλαβαν χώρα φέτος.
Η αναμέτρηση αποκτά επιπλέον σημασία, καθώς ο Μουζέτι είναι ένας από τους παίκτες που διεκδικούν μία από τις πέντε εναπομείνασες θέσεις για τα ATP Finals.
Το Erste Bank Open είναι ένα τουρνουά ATP 500, με το ταμπλό φέτος να είναι ιδιαίτερα δυνατό, με τη συμμετοχή κορυφαίων παικτών όπως ο Γιάνικ Σίνερ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ.
Σημειώνεται πως ο σε περίπτωση πρόκρισης ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί κόντρα στον νικητή της αναμέτρησης Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι - Νικολάι Μπούντκοφ Κιρ.
