Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση στο Μονζουίκ πριν από τη μάχη με την Μπαρτσελόνα - Βίντεο, φωτογραφίες
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στη Βαρκελώνη και την Τρίτη (19:45) αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ
Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα το βράδυ της Δευτέρας η προετοιμασία του Ολυμπιακού εν όψει του αγώνα της Τρίτης (19:45) με την Μπαρτσελόνα για την 3η ημέρα του Champions League.
Μετά την συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ, Γκαρθία η ομάδα βγήκε για προπόνηση στο Μονζουίκ. Μοναδική απουσία για τον Ολυμπιακό είναι ο τραυματίας Ροντινέι.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζήτησε ξανά από τους παίκτες του να κάνουν το παιχνίδι τους και να μην φοβούνται ενώ την παράσταση στην προπόνηση έκλεψε ο Κριστιάν Καρεμπέ ο οποίος έδειξε πως είναι έτοιμος ν' αγωνιστεί.
Ο Ολυμπιακός θα παίξει για 2η φορά στην Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα. Την πρώτη το 2017 είχε ηττηθεί με 3-1 στο Καμπ Νου.
Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του στη Βαρκελώνη ο Μεντιλίμπαρ είναι οι: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.
🔴💪 Η προπόνηση του Ολυμπιακού μια μέρα πριν την μεγάλη αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 20, 2025
Αποστολή στη Βαρκελώνη: Νίκος Ράπτης #OlympiakosFC pic.twitter.com/GxGBxlbyyt
🔴💪 Η τέχνη στο άθλημα δεν ξεχνιέται ότι ενδυμασία και αν έχεις και ο Καρεμπέ το αποδεικνύει στη προπόνηση του Ολυμπιακού στο Μονζουίκ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 20, 2025
Αποστολή στην Ισπανία: Νίκος Ράπτης#OlympiacosFC pic.twitter.com/eq62X2y5Aa
