Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση στο Μονζουίκ πριν από τη μάχη με την Μπαρτσελόνα - Βίντεο, φωτογραφίες
Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση στο Μονζουίκ πριν από τη μάχη με την Μπαρτσελόνα - Βίντεο, φωτογραφίες

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στη Βαρκελώνη και την Τρίτη (19:45) αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ

Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση στο Μονζουίκ πριν από τη μάχη με την Μπαρτσελόνα - Βίντεο, φωτογραφίες
Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα το βράδυ της Δευτέρας η προετοιμασία του Ολυμπιακού εν όψει του αγώνα της Τρίτης (19:45) με την Μπαρτσελόνα για την 3η ημέρα του Champions League. 

Μετά την συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ, Γκαρθία η ομάδα βγήκε για προπόνηση στο Μονζουίκ. Μοναδική απουσία για τον Ολυμπιακό είναι ο τραυματίας Ροντινέι. 



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζήτησε ξανά από τους παίκτες του να κάνουν το παιχνίδι τους και να μην φοβούνται ενώ την παράσταση στην προπόνηση έκλεψε ο Κριστιάν Καρεμπέ ο οποίος έδειξε πως είναι έτοιμος ν' αγωνιστεί. 



Ο Ολυμπιακός θα παίξει για 2η φορά στην Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα. Την πρώτη το 2017 είχε ηττηθεί με 3-1 στο Καμπ Νου. 

Οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του στη Βαρκελώνη ο Μεντιλίμπαρ είναι οι: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Έσε, Καλογερόπουλος, Κουράκλης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.


