Παναθηναϊκός: O Τίτο Μπλάνκο στη λίστα για τεχνικός διευθυντής
Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αλλαγή σελίδας στη θέση του τεχνικού διευθυντή

O Παναθηναϊκός από την Κυριακή έχει μπει στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ, με τον Ισπανό προπονητή να στέλνει το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο και να πιάνει δουλειά είτε την Παρασκευή μετά την Φέγενορντ είτε την Δευτέρα έπειτα από τον Αστέρα Τρίπολης.

Σε αυτή την προσπάθεια, το Τριφύλλι θέλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον επιτυχίας γύρω από τον Ισπανό προπονητή και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αλλαγή σελίδας στη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Στο πλαίσιο των επαφών με τον Μπενίτεθ, έχει πέσει στο τραπέζι και το όνομα του Τίτο Μπλάνκο για να αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο στον σύλλογο. Ο 54χρονος τεχνικός διευθυντής αυτή την στιγμή είναι υπεύθυνος των αναπτυξιακών ομάδων του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως τεχνικός διευθυντής στη Λεβάντε(2016-2019), ως σύμβουλος διοίκησης στην Αλαβές(2021-2022) και ως αθλητικός διευθυντής στην Οβιέδο(2022-2023) πριν υπογράψει με την ισπανική ομοσπονδία.

Πηγή: Gazzetta.gr


