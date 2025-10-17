Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ 90-75: Πάει... τρένο στην εποχή Ομπράντοβιτς - Βίντεο
Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ 90-75: Πάει... τρένο στην εποχή Ομπράντοβιτς - Βίντεο

Τρίτη σερί νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα στη μετά Σφαιρόπουλου εποχή

Τρία στα τρία μετράει ο Ερυθρός Αστέρας μετά την αποχώρηση του Γιάννη Σφαιρόπουλου από την τεχνική ηγεσία. Οι Σέρβοι επικράτησαν 90-75 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι στην 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να έχουν πλέον ρεκόρ 3-2.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-39, 67-53, 90-75

Η «βασίλισσα» μπήκε στο ματς με κεκτημένη ταχύτητα από τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση και πήρε διψήφια διαφορά στο 13΄ (20-31). Τρία λεπτά αργότερα, όμως, το σκορ είχε γίνει 33-33 με τους γηπεδούχους να πατάνε το γκάζι με σερί 13-2, για να κλείσουν την περίοδο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων, 43-39 και τον Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ να έχει «βομβαρδίσει» το ισπανικό καλάθι με 15 πόντους.

Η ανωτερότητα του Αστέρα συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο με τη διαφορά να ξεπερνάει τους 10 πόντους (63-49 στο 17΄) και να φτάνει στο +16 (76-59) στο 34΄. Δεν υπήρχαν πλέον οι προϋποθέσεις για τη Ρεάλ ώστε να καλύψει χάσμα 16 πόντων μέσα σε 6 λεπτά και ο Ερυθρός Αστέρας του Σάσα Ομπράντοβιτς επικράτησε με το τελικό 90-75. Κορυφαίος ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ με 18π., 7ρ., 5ασ., ο Τσίμα Μονέκε είχε 15π., 7ρ. και ο Νουόρα 18π., 5ρ., 3ασ.

Ξανά άστοχη η Ρεάλ από το τρίποντο (5/26) κατέρρευσε στο β΄ ημίχρονο. Διασώθηκε ο Τσούμα Οκέκε με 16π.,8ρ.

