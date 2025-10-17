Παναθηναϊκός: Για deal με τον Μπενίτεθ μιλούν ισπανικά ΜΜΕ - «Απομένουν μόνο οι υπογραφές»
Έκλεισε η συμφωνία των δύο πλευρών αλλά δεν έχουν πέσει ακόμα οι υπογραφές στα συμβόλαια - Για αμοιβή 5 εκατ. ευρώ ανά έτος γράφει η AS
Θέμα ωρών όπως όλα δείχνουν είναι η συμφωνία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός έχει αποδεχτεί την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου αλλά δεν έχουν πέσει ακόμα οι υπογραφές στα συμβόλαια.
Η διοίκηση του Παναθηναϊκού κινήθηκε αστραπιαία και με άκρα μυστικότητα ήρθε σε επαφή και... έψησε τον κορυφαίο τεχνικό να επιλέξει την ομάδα της Αθήνας ως τον επόμενο σταθμό της τεράστιας καριέρας του.
Η επικύρωση της συμφωνίας όπως όλα δείχνουν είναι θέμα ωρών. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα υπογράψει κλειστό συμβόλαιο έως το 2028, δηλαδή διάρκειας 2,5 ετών.
Η ισπανική AS αναφέρει ότι οι απολαβές για εκείνον και τους συνεργάτες του αγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ ανά έτος. Ο Ισπανός τεχνικός θα φέρει μαζί του στον Παναθηναϊκό έξι συνεργάτες.
H Estadio Deportivo γράφει ότι ο Παναθηναϊκός ήθελε από τον Μάιο τον Μπενίτεθ. Παράλληλα η αγγλική Sun αναφέρει ότι ο Ισπανός ετοιμάζεται για εντυπωσιακή επιστροφή στους πάγκους σε ομάδα που είναι φιναλίστ του Πρωταθλητριών και γράφει για deal 11 εκατ. ευρώ.
Οι εξελίξεις τρέχουν στον ΠΑΟ αλλά στο παιχνίδι με τον Άρη την Κυριακή στο Βικελίδης την ομάδα θα πάει ο Χρήστος Κόντης και το ίδιο αναμένεται να γίνει την Πέμπτη κόντρα στη Φέγενορντ στην Ολλανδία.
Οι Ισπανοί αναφέρουν σε ρεπορτάζ τους ότι ο Μπενίτεθ ταξίδεψε στην Αθήνα για να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό ενώ άλλες πηγές τονίζουν ότι το ραντεβού έγινε εκτός Ελλάδας.
To σίγουρο είναι ότι ο Μπενίτεθ θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής που θα δουλέψει σε ελληνική ομάδα. Θυμίζουμε ο 65χρονος Ισπανός είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές της τελευταίας 25ετίας. Δούλεψε σε μεγάλα κλαμπ όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ, η Ίντερ, η Τσέλσι, η Βαλένθια, η Νάπολι.
Το 2005 οδήγησε τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του Champions League και το 2007 ήταν πάλι με τους Reds φιναλίστ στον τελικό της Αθήνας.
