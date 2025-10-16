Παναθηναϊκός: Κοντά σε συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ - Πάνω από 4 εκατ. ευρώ έως το 2028 η πρόταση στον Ισπανό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μέσω κύκλων διέψευσε πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ, όμως οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο Ισπανός τεχνικός είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τους «πράσινους».



Αν και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν έχει έρθει στην Αθήνα o Μπενίτεθ (πηγές επιμένουν ότι ήταν εδώ την Τετάρτη), οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ απομένουν οι υπογραφές για να ολοκληρωθεί το deal.



H πρόταση που έχει γίνει στον Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό ξεπερνάει τα 4 εκατ. ευρώ (μαζί με τους συνεργάτες του), ενώ η προτεινόμενη διάρκεια συμβολαίου είναι έως το καλοκαίρι του 2028.



Τη ίδια ώρα το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει ότι ο 65χρονος τεχνικός φέρεται να έχει ζητήσει δύο μέρες προθεσμία για να δώσει την οριστική απάντηση του, αν και οι ενδείξεις (γα την ώρα) συγκλίνουν προς θετική κατάληξη των συζητήσεων.



Επιλογή Μπαλντίνι ο Μπενίτεθ





Ο Μπενίτεθ, είναι επιλογή του νέου συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου, του Ιταλού Φράνκο Μπαλντίνι ο οποίος έχει πάρει επάνω του όλο το θέμα, όπως και αυτό της ανεύρεσης του τεχνικού διευθυντή.Η επιλογή Μπενίτεθ, πέρα από το πλούσιο βιογραφικό του Ισπανού (αν και τα τελευταία χρόνια δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερη επιτυχία), είναι κι ένα μήνυμα από τον Αλαφούζο ότι παρά την κάκιστη εκκίνηση της σεζόν ο ίδιος δεν τα παρατάει και θα κάνει τα πάντα για να επιστρέψει η ομάδα σε ρότα διεκδίκησης του τίτλου αλλά και καλής πορείας στην Ευρώπη. Από την άλλη, ακόμη κι αν στραβώσει εντελώς η χρονιά θα έχει ξεκινήσει το χτίσιμο της επόμενης πολύ νωρίς έτσι ώστε η επόμενη να τον βρει πιο έτοιμο.Όσον αφορά τον τεχνικό διευθυντή ο Παπαδημητρίου είναι τελειωμένος και απλά μέσα στις επόμενες ημέρες θα προκύψει η επίσημη ανακοίνωση με την ταυτόχρονη ενημέρωση του αντικαταστάτη του.Ο Ιταλός έχει αναλάβει και αυτό το κομμάτι, την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός κάνει και άλλες αλλαγές. Ήδη υπάρχει νέος εμπορικός διευθυντής, πριν λίγες ημέρες είχε ακουστεί το όνομα του πρώην προέδρου της ΕΠΟ Σοφοκλή Πιλάβιου, ενώ υπάρχουν φήμες και για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Λεωνίδα Μπουτσικάρη. Γενικότερα ο κ. Αλαφούζος θα αλλάξει όλο το οργανόγραμμα της ΠΑΕ, παραδεχόμενος έμμεσα ότι το προηγούμενο μοντέλο δεν είχε φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.