Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη (δείτε βίντεο)

Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε ότι η έκρηξη Βελόπουλου προκλήθηκε μετά από ερώτημα που του υπέβαλε για τις καταθέσεις της συζύγου του σε τράπεζα της Γερμανίας. «Ο Βελόπουλος θεωρεί τον εαυτό του πατριώτη ενώ αμφισβητεί τον δικό μας πατριωτισμό. Γιατί έχει καταθέσεις στη Γερμανία σύμφωνα με το τελευταίο πόθεν έσχες; Ας φέρει τα λεφτά στην Ελλάδα. Γιατί αυτός ο εκνευρισμός;».Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Real Fm λέγοντας: «Θέλω να καταγγείλω τη στάση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης του κυρίου Βελόπουλου, στη Βουλή και τις εκφράσεις «πεζοδρομίου» που ακούστηκαν κυρίως για τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο, τον κύριο Καιρίδη, αλλά και συνολικά για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω καν να τα επαναλάβω. Όσο σφοδρή και να είναι η πολιτική αντιπαράθεση, όσα και θέλει να θέλει να μας επιρρίψει η αντιπολίτευση, εμείς έχουμε πρόθεση να τα απαντήσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν κανέναν χώρο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να αναβιώσουμε τις ημέρες ντροπής των προηγούμενων ετών και καλώ το σύνολο των κομμάτων να καταδικάσουν αυτές τις απαράδεκτες, για να μην πω κάτι πιο χοντρό, εκφράσεις».