Εθνική ποδοσφαίρου: Πτώση οκτώ θέσεων στην κατάταξη της FIFA μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε 21,73 βαθμούς που ισοβαθμούν με οκτώ θέσεις στην ενιαία βαθμολογία των εθνικών

Η Εθνική ποδοσφαίρου ξεκίνησε με μεγάλες βλέψεις την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026, όμως δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί από την τέταρτη αγωνιστική. 

Αυτό έφερε και την περαιτέρω πτώση στο country ranking της FIFA, με την υποχώρηση, όμως, να είναι μεγάλη συγκριτικά με την αντίστοιχη του Σεπτεμβρίου.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα, αυτό θα συμβεί την προσεχή Δευτέρα (20/10), με τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων να έχουν η «γαλανόλευκη» θα είναι οριστικά 48η για τον μήνα Οκτώβριο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε 21,73 βαθμούς που ισοβαθμεί με οκτώ θέσεις στην ενιαία βαθμολογία των εθνικών.

Πλέον, η Εθνική Ελλάδας έχει 1.472,99 βαθμούς, ενώ το -21,73 συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια βαθμών στο σύνολο των 210 ομάδων μετά τους -27,63 βαθμούς της Σουηδίας.

Μάλιστα, οι Σκανδιναβοί έπεσαν και αυτοί οκτώ θέσεις φτάνοντας στη θέση που είχε η Ελλάδα (40η) πριν τα παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία


