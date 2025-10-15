Ο Βινίσιους Τζούνιορ στο εδώλιο για τα «φασαριόζικα» γενέθλιά του στο Ρίο
Κατηγορίες για διατάραξη κοινής ησυχίας μετά το πάρτι με τους 500 καλεσμένους, τις συναυλίες και τα πυροτεχνήματα
Σε δικαστικές περιπέτειες μπαίνει ο Βινίσιους Τζούνιορ, καθώς σε βάρος του ασκήθηκε κατηγορία στη Βραζιλία για «διατάραξη της εργασίας ή της ειρήνης των άλλων» έπειτα από πολυήμερο, πολυτελές πάρτι γενεθλίων στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο 9ο Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο του Ρίο μετά από παράπονα γειτόνων για υπέρμετρο θόρυβο κατά τον εορτασμό των 25ων γενεθλίων του άσου της Ρεάλ, που ξεκίνησε στις 19 Ιουλίου και συνεχίστηκε έως τα ξημερώματα της 21ης σε γνωστή έπαυλη-χώρο εκδηλώσεων.
Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν live εμφανίσεις – μεταξύ άλλων του ράπερ Travis Scott –, πυροτεχνήματα και εγκαταστάσεις τύπου λούνα παρκ, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ησυχία της περιοχής. Γείτονας κάλεσε τη αστυνομία, που παρενέβη ζητώντας μείωση της έντασης μουσικής και φωνών. Αν και οι υπεύθυνοι φέρονται να συμμορφώθηκαν προσωρινά, ο θόρυβος – κατά την καταγγελία – επανήλθε σε «εξαιρετικά υψηλά επίπεδα» μετά την αποχώρηση των αρχών, γεγονός που οδήγησε στην ποινική κίνηση.
Στο πάρτι παρευρέθησαν περίπου 500 προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους ο συμπαίκτης του στη Ρεάλ Εντουάρντο Καμαβινγκά και η τραγουδίστρια Ανίτα, σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε περισσότερο σε φεστιβάλ παρά σε ιδιωτικό εορτασμό. Η κατηγορία για διατάραξη κοινής ειρήνης, βάσει της βραζιλιάνικης νομοθεσίας, τιμωρείται με φυλάκιση από 15 ημέρες έως τρεις μήνες ή με χρηματικό πρόστιμο, ποινή που συνήθως μετατρέπεται ή επιβάλλεται με εναλλακτικά μέτρα λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα.
Το Δικαστικό Σώμα της Πολιτείας του Ρίο όρισε προκαταρκτική ακρόαση για τις 6 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να καταγραφούν οι θέσεις των εμπλεκομένων και να εξεταστεί το ενδεχόμενο συναινετικής επίλυσης, όπως συνηθίζεται σε ήσσονος απαξίας αδικήματα. Η πλευρά του παίκτη δεν έχει εκδώσει – έως τώρα – επίσημη τοποθέτηση για τις κατηγορίες, ενώ παραμένει άγνωστο αν θα παραστεί αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου.
❗️ Vinícius, procesado en Brasil por "perturbar" a los vecinos con su fiesta de cumpleañoshttps://t.co/t6LwICyA9G— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 15, 2025
