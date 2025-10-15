Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Βελιγράδι χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ
Οι ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν και κόντρα στη Μακάμπι με σημαντικές απουσίες
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη συνέχεια της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της σεζόν στη Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Πέμπτης (16/10, 22:00) στο Βελιγράδι.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν θα μπορέσει να υπολογίσει τελικά στη βοήθεια τεσσάρων παικτών του, αφού την αποστολή δεν θα ακολουθήσει ο Τόμας Γουόκαπ, ο Εβάν Φουρνιέ, ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Κίναν Έβανς.
Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στη Σερβία, έχοντας διαθέσιμους τους ίδιους παίκτες που είχε και στο προηγούμενο παιχνίδι της Euroleague, αυτό κόντρα στη Μπασκόνια, όπου οι Ισπανοί πήραν τη νίκη με 82-78.
Από την πλευρά του, ο Εβάν Φουρνιέ έχει δείξει πρόοδο με τον τραυματισμό του στην ποδοκνημική, κάτι το οποίο είχε κάνει τον Μπαρτζώκα να είναι αισιόδοξος για αυτήν την εβδομάδα πως μπορούσε να δει τον Γάλλο ή τον Σακίλ ΜακΚίσικ να επιστρέφουν στη δράση, κάτι το οποίο τελικά δε θα συμβεί.
