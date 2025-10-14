Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Μπιλμπάο - Περιστέρι 81-84: Γύρισε από το -18 και έκλεισε το σπίτι των Βάσκων!
Μπιλμπάο - Περιστέρι 81-84: Γύρισε από το -18 και έκλεισε το σπίτι των Βάσκων!
Το Περιστέρι πραγματοποίησε επική ανατροπή απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, Μπιλμπάο, επιστρέφοντας από το -18 με τον εξαιρετικό Νίκολς για να πανηγυρίσει τη νίκη στην πρεμιέρα με 81-84
Τι κι αν κυνηγούσε στο σκορ για 36 «γεμάτα» λεπτά; Το Περιστέρι έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα στο φινάλε του αγώνα του στην «Bilbao Arena» και με ηγέτες τους Τάι Νίκολς (21π.) και Άλβαρο Καρντένας Τόρε (22π.), έριξε τη... βόμβα στην πρεμιέρα του εφετινού FIBA Europe Cup, επικρατώντας στην έδρα της περσινής τροπαιούχου (απέναντι στον ΠΑΟΚ) Μπιλμπάο με 84-81 και ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο το εφετινό ευρωπαϊκό «ταξίδι» του.
Μπιλμπάο - Περιστέρι: Το ματς
Οι γηπεδούχοι είχαν υπεροχή στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ειδικά από την περιφέρεια, όσο το Περιστέρι βασιζόταν στον Καρντένας για να δώσει απαντήσεις (14-15). Με τη βοήθεια του Πέιν το ματς ήρθε σε ισορροπία (16-16), όμως ο Νορμάντας έδωσε το προβάδισμα ασφαλείας στην Μπιλμπάο (23-16). Στο δεύτερο δεκάλεπτο ξέφυγαν με διψήφια διαφορά φτάνοντας μέχρι και το +18 (48-30).
Μετά την ανάπαυλα, ο Καρντένας το πήρε πάνω του κι άρχισε να ροκανίζει για το 53-46. Η Μπιλμπάο διατηρούσε την υπεροχή της, ωστόσο ο Νίκολς έριξε τη διαφορά ξανά σε μονοψήφια επίπεδα πριν το τέταρτο δεκάλεπτο. Εκεί δύο τρίποντα του Σι Τζέι Χάρις ήταν αρκετά για να βάλουν... φωτιά στο ματς (68-63), ενώ μαζί με τον Αμπερκρόμπι μείωσαν στο καλάθι (71-69). Όσο και να προσπαθούσε η Μπιλμπάο να καθαρίσει το ματς, το Περιστέρι «χτυπούσε» από την περιφέρεια για το 78-75. Ο Νίκολς με 7 δικούς του συνεχόμενους πόντους έκανε πράξη την τεράστια ανατροπή του Περιστερίου.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-57, 81-84
Ο MVP... Τάι Νίκολς με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... Ο Σι Τζέι Χάρις με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ μαζί με τον Αλβάρο Καρντένας με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μαργκίρις Νορμάντας με 1 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 6 τρίποντα του Περιστερίου στο τελευταίο δεκάλεπτο.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η αντίδραση της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-57, 81-84
Διαιτητές: Πέρλιτς (Κροατία), Μάρτινς (Πορτογαλία), Μαλάν (Λουξεμβούργο)
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
Μπιλμπάο - Περιστέρι: Το ματς
Οι γηπεδούχοι είχαν υπεροχή στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ειδικά από την περιφέρεια, όσο το Περιστέρι βασιζόταν στον Καρντένας για να δώσει απαντήσεις (14-15). Με τη βοήθεια του Πέιν το ματς ήρθε σε ισορροπία (16-16), όμως ο Νορμάντας έδωσε το προβάδισμα ασφαλείας στην Μπιλμπάο (23-16). Στο δεύτερο δεκάλεπτο ξέφυγαν με διψήφια διαφορά φτάνοντας μέχρι και το +18 (48-30).
Μετά την ανάπαυλα, ο Καρντένας το πήρε πάνω του κι άρχισε να ροκανίζει για το 53-46. Η Μπιλμπάο διατηρούσε την υπεροχή της, ωστόσο ο Νίκολς έριξε τη διαφορά ξανά σε μονοψήφια επίπεδα πριν το τέταρτο δεκάλεπτο. Εκεί δύο τρίποντα του Σι Τζέι Χάρις ήταν αρκετά για να βάλουν... φωτιά στο ματς (68-63), ενώ μαζί με τον Αμπερκρόμπι μείωσαν στο καλάθι (71-69). Όσο και να προσπαθούσε η Μπιλμπάο να καθαρίσει το ματς, το Περιστέρι «χτυπούσε» από την περιφέρεια για το 78-75. Ο Νίκολς με 7 δικούς του συνεχόμενους πόντους έκανε πράξη την τεράστια ανατροπή του Περιστερίου.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-57, 81-84
Ο MVP... Τάι Νίκολς με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... Ο Σι Τζέι Χάρις με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ μαζί με τον Αλβάρο Καρντένας με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μαργκίρις Νορμάντας με 1 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 6 τρίποντα του Περιστερίου στο τελευταίο δεκάλεπτο.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η αντίδραση της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-57, 81-84
Διαιτητές: Πέρλιτς (Κροατία), Μάρτινς (Πορτογαλία), Μαλάν (Λουξεμβούργο)
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Χιάουμε Πονσερνάου): Νορμάντας 11 (2), Φρέι 2, Εράστι, Γιαβόρσκι 12 (4), Κράμπελι 3 (1), Χίλιαρντ 17 (4), Μπαγκαγιόκο, Πέτρασεκ 10 (2), Πάντζαρ 5 (1), Σιλά 6, Φοντ 5 (1), Χλίνασον 10.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (2), Καρντένας Τόρε 22 (2), Τουμπέργκεν 6, Πετράκης, Πέιν 8, Μουράτος, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 5 (1), Κακλαμανάκης, Χάρις 18 (3), Γιάνκοβιτς 4, Παπαγεωργιου.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (2), Καρντένας Τόρε 22 (2), Τουμπέργκεν 6, Πετράκης, Πέιν 8, Μουράτος, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 5 (1), Κακλαμανάκης, Χάρις 18 (3), Γιάνκοβιτς 4, Παπαγεωργιου.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος διέκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς μετά από καβγά στο αέρα της εκπομπής
Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα στον άνδρα που ξυλοκόπησε γυναίκα στη μέση του δρόμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα