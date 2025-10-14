Μπιλμπάο - Περιστέρι 81-84: Γύρισε από το -18 και έκλεισε το σπίτι των Βάσκων!

Το Περιστέρι πραγματοποίησε επική ανατροπή απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, Μπιλμπάο, επιστρέφοντας από το -18 με τον εξαιρετικό Νίκολς για να πανηγυρίσει τη νίκη στην πρεμιέρα με 81-84