Ο Μάρκο Νίκολιτς εξετάζεται για τον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, σύμφωνα με το «maxbetsport»
Ο Μάρκο Νίκολιτς εξετάζεται για τον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, σύμφωνα με το «maxbetsport»
Η σερβική ιστοσελίδα παρουσιάζει τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς ως το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Στοΐκοβιτς στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, όμως δεν αποκλείει και την περίπτωση του Νίκολιτς
Η ήττα της Σερβίας από την Αλβανία έφερε τριγμούς στον πάγκο των Σέρβων με τον Στοΐκοβιτς να αποχωρεί και τον Μάρκο Νίκολιτς να είναι μεταξύ των υποψηφίων για να τον αντικαταστήσουν, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «maxbetsport» η περίπτωση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς είναι αυτή που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει, ωστόσο παράλληλα, βάζει στο τραπέζι και το όνομα του προπονητή της ΑΕΚ.
Το δημοσίευμα αναφέρει, μεταξύ άλλων:
«Αγαπημένος των οπαδών της Παρτιζάν και ένας προπονητής που έχει δείξει ότι βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο στο ποδόσφαιρο. Αποδέχτηκε το μεγάλο πρότζεκτ της ΑΕΚ, αλλά όπως και στην περίπτωση του Ντέγιαν Στάνκοβιτς – δύσκολα θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση της εθνικής! Προς το παρόν, όλοι οι υποψήφιοι έχουν συμβόλαια με τους συλλόγους τους.
Ο Στάνκοβιτς φεύγει από τη Μόσχα (σ.σ. Σπαρτάκ) και ως εκ τούτου, φαίνεται να είναι η πιο πιθανή επιλογή. Ωστόσο, η Ομοσπονδία δεν βιάζεται να αποφασίσει για έναν νέο προπονητή...».
