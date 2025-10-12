ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Είμαστε τυχεροί που κερδίσαμε, λέει ο Ζντοβτς
SPORTS
Γιούρι Ζντοβτς ΠΑΟΚ Ηρακλής

ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Είμαστε τυχεροί που κερδίσαμε, λέει ο Ζντοβτς

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του κόντρα στον Ηρακλή

ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Είμαστε τυχεροί που κερδίσαμε, λέει ο Ζντοβτς
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το ανακαινισμένο Παλατάκι είχε γεμίσει ασφυκτικά, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που οδήγησε την ομάδα στη νίκη με 84-82 απένατι στον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Γιούρι Ζντοβτς δεν ηταν απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του που δυσκολεύτηκε κόντρα στον Ηρακλή.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-ddfqa5voxpeh)

«Δεν ξέρω. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά δεν είμαι πραγματικά χαρούμενος με το πώς εκτελούσαμε, με το πώς παίξαμε. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας.

Όπως είπα όμως, χρειάζομαι κάτι παραπάνω από τους παίκτες μου. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και τους επιτρέψαμε να γυρίσουν στο ματς. Είμαστε τυχεροί που κερδίσαμε. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι.

Ήμουν αγχωμένος, γιατί ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μας. Στην πρεμιέρα χάσαμε από τον Παναθηναϊκό. Ξέρετε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό. Καινούργιο γήπεδο, γεμάτο γήπεδο. Κι έτσι, όπως είναι φυσικό, ήμουν αχωμένος για αυτό. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι.

Εύχομαι τα καλύτερα στον Ηρακλή. Έκαναν ένα καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον κόουτς (Σιγάλα). Είμαστε χαρούμενοι που η νίκη έμεινε σπίτι».


Κλείσιμο
Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Το protothema στο κέντρο του Τελ Αβίβ: Πάνω από 150.000 άνθρωποι στη συγκέντρωση των συγγενών για τους ομήρους - Δείτε βίντεο

Πέθανε στα 79 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης