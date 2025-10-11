ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82: Το ντέρμπι βάφτηκε ασπρόμαυρο με ήρωα τον Μπράουν - Δείτε βίντεο

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Αντώνης Κόνιαρης με 15 πόντους, ο Μπεν Μουρ με 7 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Μέλβιν με 10 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Κέι Τζέι Τζακσον με 11 πόντους και 5 ασίστ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Δημήτρης Μωραΐτης στο σκοράρισμα που πέτυχε 3 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Κρις Σμιθ με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η μαχητικότητα του Ηρακλή που δημιούργησε ένα ανταγωνιστικό ντέρμπι.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ότι ο Ηρακλής δεν πήρε καθόλου σκορ από τους Έλληνες.