Σάσα Ομπράντοβιτς ο αντικαταστάτης του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον Ερυθρό Αστέρα
SPORTS
Σάσα Ομπράντοβιτς Ερυθρός Αστέρας Γιάννης Σφαιρόπουλος

Σάσα Ομπράντοβιτς ο αντικαταστάτης του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς επιστρέφει στην ομάδα που θήτευσε τρεις φορές ως παίκτης και άλλη μία ως προπονητής

Σάσα Ομπράντοβιτς ο αντικαταστάτης του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον Ερυθρό Αστέρα
Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε και επίσημα τον αντικαταστάτη του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον πάγκο του και αυτός δεν είναι άλλος από τον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Το μόνο που απέμενε, άλλωστε, ήταν να επισημοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών, με τους Σέρβους να έχουν καταλήξει σε εκείνον για να διαδεχθεί τον Έλληνα προπονητή.

Έτσι, ο Σάσα Ομπράντοβιτς επιστρέφει στην ομάδα που θήτευσε τρεις φορές ως παίκτης και άλλη μία ως προπονητής. Το καλοκαίρι του 2020, ο Σάσα Ομπράντοβιτς ανέλαβε τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά με ρεκόρ 5-11 στην EuroLeague, απολύθηκε στις 24 Δεκεμβρίου.

Επιστρέφοντας τώρα στην ομάδα, σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, μιας και οι τραυματισμοί δεν έχουν επιτρέψει στο να βρεθεί η κατάλληλη χημεία και ήταν ένας από τους λόγους που ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν κατάφερε να μπει όπως φανταζόταν στη σεζόν.

Με τους Σέρβους, ωστόσο, να επικρατούν της Φενέρμπαχτσε στην 3η αγωνιστική της EuroLeague, παρά τα προβλήματά τους.

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Αγοράκι 6 ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου - Φωτογραφία από το σημείο

Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο

Το «θαυματουργό νερό» του Καματερού: Η απάτη που πότισε την Ελλάδα με ψεύτικη ελπίδα πως θα νικήσει τον καρκίνο

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης