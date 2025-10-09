Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Αγνώριστος ο Κλάσνιτς μετά από τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρού - «Ποιος ξέρει πόσος χρόνος μου απομένει» δήλωσε ο 45χρονος παλαίμαχος Κροάτης επιθετικός
Ο 45χρονος που έκανε σπουδαία καριέρα στη Βέρντερ Βρέμης και μετά από δικαστική μάχη κέρδισε αποζημίωση 4,5 εκατ. ευρώ από το κλαμπ αφού τα παυσίπονα που του χορηγούσε το ιατρικό τιμ της ομάδας επιδείνωσαν μία μη διαγνωσμένη νεφρική νόσο που αντιμετώπιζε
Ο γεννημένος στο Αμβούργο, Κροάτης επιθετικός Ιβάν Κλάσνιτς, στα επτά χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της Βέρντερ Βρέμης, έφτιαξε το όνομα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για να ακολουθήσουν οι μεταγραφές του στη Γαλλία (Ναντ) και την Αγγλία (Μπόλτον) πριν κρεμάσει τα παπούτσια του το 2013 στη Μάιντς.
Ο υψηλόσωμος φορ είχε συγκλονίσει το 2007 όταν αποκαλύφθηκε ότι υποφέρει από νεφρική ανεπάρκεια, ωστόσο το ζήτημα δεν ήταν τόσο απλό όσο είχε φανεί στην αρχή, με τον Κλάσνιτς μέχρι σήμερα να έχει υποβληθεί σε τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρού και να έχει δικαιωθεί στη δικαστική διαμάχη του με τη Βέρντερ Βρέμης.
Ο Κροάτης άσος είχε μηνύσει την πρώην ομάδα του, γιατί το ιατρικό τιμ του χορηγούσε συνεχώς παυσίπονα προκειμένου να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που είχε, χωρίς να τον υποβάλλει στις απαραίτητες εξετάσεις που θα αποκάλυπταν έγκαιρα το πρόβλημα που είχε στα νεφρά.
Μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα ο Κλάσνιτς δικαιώθηκε με τη Βέρντερ να του καταβάλλει αποζημίωση 4.5 εκατομμυρίων ευρώ, όμως μιλώντας σε ντοκιμαντέρ της γερμανικής τηλεόρασης συγκλόνισε αποκαλύπτοντας τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά:
«Ποιος ξέρει πόσος χρόνος μου απομένει; Πρέπει να είμαι ευγνώμων που είμαι ακόμη ζωντανός, παρότι είμαι άρρωστος και χρειάζεται να παίρνω φάρμακα κάθε μέρα. Είμαι εξοργισμένος – δεν θα ήθελα κανείς να περάσει ό,τι έχω περάσει εγώ. Όσα χρήματα κι αν πήρα ως αποζημίωση, δεν πρόκειται να μου φέρουν πίσω την υγεία μου», είπε ο Κλάσνιτς επιβεβαιώνοντας την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι επαγγελματίες αθλητές:
«Είναι σχεδόν αδύνατο να αγωνιστείς σε υψηλό επίπεδο χωρίς παυσίπονα. Αν όμως γνώριζα ότι είχα πρόβλημα στα νεφρά, δεν θα τα είχα πάρει ποτέ».
Der ehemalige Bundesliga-Profi Ivan Klasnic spricht in einer ARD-Dokumentation ausführlich über seine Nierenerkrankung, welche ihn zu mehreren Transplantationen zwang. Dabei warnt er vor übermässigem Einsatz von Schmerzmitteln. https://t.co/wgSfJj91bb— Blick (@Blickch) October 8, 2025
