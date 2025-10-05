Αποδοκιμάστηκε το Σάββατο και έφυγε την Κυριακή: Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Πετράκη
Αποδοκιμάστηκε το Σάββατο και έφυγε την Κυριακή: Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Πετράκη
Ο Γιώργος Πετράκης αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΛ αφού έμεινε χωρίς νίκη στα έξι παιχνίδια της Super League 1
Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet είναι από το βράδυ της Κυριακής ο Γιώργος Πετράκης. Ο νεαρός τεχνικός δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των «βυσσινί» που με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησαν την λύση της συνεργασίας με τον 37χρονο προπονητή.
Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν χωρίς την παραμικρή αμφιβολία το βαρύ 2-5 από τον Βόλο στην AEL FC Arena. Μετά το τέλος του συγκεκριμένου αγώνα η απόφαση είχε ήδη παρθεί και λίγες ώρες αργότερα το διαζύγιο έγινε γνωστό και επίσημα.
Την απόλυσή του είχε ζητήσει και ο κόσμος της ΑΕΛ μετά την 5αρα.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει τη κοινή συναινέση λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη.
Η διοίκηση της ΠΑΕ ευχαριστεί τον coach και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».
Ειδήσεις σήμερα:
Αλέξης Πατέλης: Tα κρασιά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ψώνια του Τσίπρα και το σπασμένο λογισμικό της Microsoft
«Γιατί είσαι πάντα τόσο γαμη@@να αρνητικός;»: Έκρηξη Τραμπ στη συνομιλία με τον Νετανιάχου και νέο τελεσίγραφο στην Χαμάς
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν χωρίς την παραμικρή αμφιβολία το βαρύ 2-5 από τον Βόλο στην AEL FC Arena. Μετά το τέλος του συγκεκριμένου αγώνα η απόφαση είχε ήδη παρθεί και λίγες ώρες αργότερα το διαζύγιο έγινε γνωστό και επίσημα.
Την απόλυσή του είχε ζητήσει και ο κόσμος της ΑΕΛ μετά την 5αρα.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει τη κοινή συναινέση λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη.
Η διοίκηση της ΠΑΕ ευχαριστεί τον coach και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».
Ειδήσεις σήμερα:
Αλέξης Πατέλης: Tα κρασιά του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ψώνια του Τσίπρα και το σπασμένο λογισμικό της Microsoft
«Γιατί είσαι πάντα τόσο γαμη@@να αρνητικός;»: Έκρηξη Τραμπ στη συνομιλία με τον Νετανιάχου και νέο τελεσίγραφο στην Χαμάς
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη παντρεύτηκαν και βάφτισαν τον γιο τους - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα