Χωρίς νίκη σε έξι παιχνίδια στο πρωτάθλημα η ΑΕΛ - «Πετράκη παραιτήσου» φώναζε ο κόσμος της μετά την πεντάρα από τον Βόλο - Βίντεο

Ο Ουάρντα πήγε στον κόσμο για να απολογηθεί - Δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο των «βυσσινί» ο Έλληνας τεχνικός

Δύσκολη βραδιά για την ΑΕΛ Novibet.

Οι Λαρισαίοι έχασαν για δεύτερη φορά στο τρέχον πρωτάθλημα, καθώς γνώρισαν βαριά εντός έδρας ήττα από το Βόλο με 5-2, με το αποτέλεσμα και ειδικά την εικόνα να προκαλεί οργή στις τάξεις των φιλάθλων.

Μετά το πέμπτο γκολ και μετά το φινάλε του ματς οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet αποδοκίμασαν τους παίκτες και τον Γιώργο Πετράκη, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του, ζητώντας μάλιστα την παραίτηση του.

Ο ίδιος δήλωσε στην Cosmote TV:  «Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ με μία πολύ κακή ήττα για εμάς. Το αποτέλεσμα τα λέει όλα, απολογούμαστε για αυτή την εμφάνιση».

Από την πλευρά του ο Αμρ Ουάρντα πήγε μπροστά στη θύρα 1 και απολογήθηκε από τον κόσμο της ομάδας για την απογοητευτική εικόνα.

Η ΑΕΛ δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης ακόμα στο πρωτάθλημα και ο Έλληνας τεχνικός είναι υπό πίεση. 



