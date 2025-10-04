Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Bundesliga: Χωρίς νικητή το ντέρμπι Ντόρτμουντ-Λειψία, βαθιά ανάσα για την Άουγκσμπουργκ - Δείτε τα γκολ
Μπορούσια και Λειψία έμειναν στο 1-1 και ουσιαστικά δούλεψαν για την πρωτοπόρο Μπάγερν - Ο Γιαννούλης ήταν νικητής στον εμφύλιο με τον Κουλιεράκη καθώς η Άουγκσμπουργκ νίκησε 3-1 τη Βόλφσμπουργκ
Η Ντόρτμουντ με νίκη θα προσπερνούσε τη Μπάγερν έχοντας ματς περισσότερο, η Λειψία με τρίποντο θα έπιανε τους Βαυαρούς στην κορυφή της Bundesliga, αλλά κατάφεραν να αλληλοεξουδετερώθηκαν και έμεινα στο ισόπαλο 1-1 που διαμορφώθηκε από το πρώτο κιόλας ημίχρονο...
Οι φιλοξενούμενοι μόλις στο 7' πήραν το προβάδισμα με τον Μπαουμγκάρτνερ, για να ισοφαρίσει στο 23' ο Κόουτο και παρά τις ευκαιρίες που είχαν οι δύο ομάδες το σκορ δεν άλλαξε ως το φινάλε.
Επιστροφή στις νίκες για τη Λεβερκούζεν που δεν είχε προβλήματα για να επικρατήσει με 2-0 της Ουνιόν Βερολίνου με τα γκολ των Ποκού (33') και Κοφάνε (50'), ενώ νίκη ανάσα πανηγύρισε η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη που νίκησε με 3-1 τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
Το ίδιο ισχύει και για τη Βέρντερ, που νίκησε στη Βρέμη 1-0 τη Ζανκτ Πάουλι, για την οποία ο Μανώλης Σάλιακας πέρασε ως αλλαγή στο 71΄.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Χοφενχάιμ-Κολωνία 0-1 (16΄ Ελ Μαλά)
Ντόρτμουντ-Λειψία 1-1 (23΄ Κόουτο - 7΄ Μπαουμγκάρτνερ)
Λεβερκούζεν-Ουνιον Βερολίνου 2-0 (33΄ Ποκού, 50΄ Κοφάνε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 15 -5αγ.
Ντόρτμουντ 14
Λειψία 13
Λεβερκούζεν 11
Κολωνία 10
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9 -5αγ.
Στουτγκάρδη 9 -5αγ.
Φράιμπουργκ 7 -5αγ.
Ζανκτ Πάουλι 7
Χοφενχάιμ 7
Βέρντερ Βρέμης 7
Ουνιόν Βερολίνου 7
Άουγκσμπουργκ 6
Βόλφσμπουργκ 5
Αμβούργο 5 -5αγ.
Μάιντς 4 -5αγ.
Χαϊντενχάιμ 3 -5αγ.
Γκλάντμπαχ 2 -5αγ.
