«Ταύρος» στο παρκέ ο Σίλβα της ΑΕΚ, έριξε κουτουλιά σε αντίπαλό του στο ματς με τον Κολοσσό και αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο
SPORTS
Κρις Σίλβα ΑΕΚ Κολοσσός Ρόδου Basket League

«Ταύρος» στο παρκέ ο Σίλβα της ΑΕΚ, έριξε κουτουλιά σε αντίπαλό του στο ματς με τον Κολοσσό και αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο

Αρνητικός πρωταγωνιστής έγινε στο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα ο Κρις Σίλβα, ο οποίος αποβλήθηκε μετά από κουτουλιά που έριξε στον Γκαλβανίνι του Κολοσσού Ρόδου

«Ταύρος» στο παρκέ ο Σίλβα της ΑΕΚ, έριξε κουτουλιά σε αντίπαλό του στο ματς με τον Κολοσσό και αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κρις Σίλβα αποβλήθηκε από το Κολοσσός - ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Basket League, μετά από ντισκαλιφιέ που χρεώθηκε, λόγω της κουτουλιάς στον Γκαλβανίνι.

Ο παίκτης της ΑΕΚ έχασε τη μπάλα σε μια διεκδίκηση και στην συνέχεια χτύπησε τον αντίπαλό του, κίνηση η οποία του κόστισε την απευθείας αποβολή.

Πέραν του ντισκαλιφιέ με το οποίο χρεώθηκε ο Κρις Σίλβα, είχαμε και ένα αντιαθλητικό φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Άντριου Γκάουντλοκ, που μετά την κουτουλιά, χτύπησε με δύναμη τη μπάλα από το χέρι του αντιπάλου του.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd9mrytq2irl)


Όλες οι Ειδήσεις

Σοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες

Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο

Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης