«Ταύρος» στο παρκέ ο Σίλβα της ΑΕΚ, έριξε κουτουλιά σε αντίπαλό του στο ματς με τον Κολοσσό και αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο
Αρνητικός πρωταγωνιστής έγινε στο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα ο Κρις Σίλβα, ο οποίος αποβλήθηκε μετά από κουτουλιά που έριξε στον Γκαλβανίνι του Κολοσσού Ρόδου
Ο Κρις Σίλβα αποβλήθηκε από το Κολοσσός - ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Basket League, μετά από ντισκαλιφιέ που χρεώθηκε, λόγω της κουτουλιάς στον Γκαλβανίνι.
Ο παίκτης της ΑΕΚ έχασε τη μπάλα σε μια διεκδίκηση και στην συνέχεια χτύπησε τον αντίπαλό του, κίνηση η οποία του κόστισε την απευθείας αποβολή.
Πέραν του ντισκαλιφιέ με το οποίο χρεώθηκε ο Κρις Σίλβα, είχαμε και ένα αντιαθλητικό φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Άντριου Γκάουντλοκ, που μετά την κουτουλιά, χτύπησε με δύναμη τη μπάλα από το χέρι του αντιπάλου του.
