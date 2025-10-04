Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το Shanghai Masters
Στέφανος Τσιτσιπάς Shanghai Masters

Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το Shanghai Masters

Ένα πρόβλημα στο δεξί πόδι δεν επέτρεψε στον Έλληνα τενίστα ν' αγωνιστεί στη Σανγκάη

Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το Shanghai Masters
Ούτε στο Masters της Σανγκάη θ' αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Λίγες ώρες πριν από το ντεμπούτο του κόντρα στον Νούνο Μπόρζες αποσύρθηκε από το τουρνουά αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί του πόδι. 

Τη θέση του Έλληνα τενίστα πήρε ο Αλεξάνταρ Βούκιτς. 

Επόμενο τουρνουά για τον Στέφανο Τσιτσιπά είναι το Six Kings Slam στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου.




