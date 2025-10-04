Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το Shanghai Masters
Στέφανος Τσιτσιπάς: Απέσυρε τη συμμετοχή του από το Shanghai Masters
Ένα πρόβλημα στο δεξί πόδι δεν επέτρεψε στον Έλληνα τενίστα ν' αγωνιστεί στη Σανγκάη
Ούτε στο Masters της Σανγκάη θ' αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Λίγες ώρες πριν από το ντεμπούτο του κόντρα στον Νούνο Μπόρζες αποσύρθηκε από το τουρνουά αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί του πόδι.
Τη θέση του Έλληνα τενίστα πήρε ο Αλεξάνταρ Βούκιτς.
Επόμενο τουρνουά για τον Στέφανο Τσιτσιπά είναι το Six Kings Slam στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου.
