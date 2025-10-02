Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Οπαδός της Γκόου Αχέντ Ιγκλς έκανε τσουλήθρα στο βροχερό Mοναστηράκι - Δείτε βίντεο
Οπαδός της Γκόου Αχέντ Ιγκλς έκανε τσουλήθρα στο βροχερό Mοναστηράκι - Δείτε βίντεο
Το διασκέδασαν με την ψυχή τους παρά τη βροχή οι Ολλανδοί οπαδοί λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ
Ποιος είπε ότι η βροχή θα εμπόδιζε τους Ολλανδούς οπαδούς να περάσουν καλά στην αθηναϊκή πρωτεύουσα.
Το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι.
Ένας τολμηρός οπαδός, έκανε τσουλήθρα στη βροχή, με τους υπόλοιπους να δίνουν τον ρυθμό, κρατώντας βέβαια και την... απαραίτητη ομπρέλα, ενώ και πολλοί περαστική σταμάτησαν για να βγάλουν βίντεο.
Ειδήσεις σήμερα:
Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι.
Ένας τολμηρός οπαδός, έκανε τσουλήθρα στη βροχή, με τους υπόλοιπους να δίνουν τον ρυθμό, κρατώντας βέβαια και την... απαραίτητη ομπρέλα, ενώ και πολλοί περαστική σταμάτησαν για να βγάλουν βίντεο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο
Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα