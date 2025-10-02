Οπαδός της Γκόου Αχέντ Ιγκλς έκανε τσουλήθρα στο βροχερό Mοναστηράκι - Δείτε βίντεο
SPORTS
Γκόου Αχέντ Ίγκλς Παναθηναϊκός Τσουλήθρα Βροχή Μοναστηράκι

Οπαδός της Γκόου Αχέντ Ιγκλς έκανε τσουλήθρα στο βροχερό Mοναστηράκι - Δείτε βίντεο

Το διασκέδασαν με την ψυχή τους παρά τη βροχή οι Ολλανδοί οπαδοί λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ

Οπαδός της Γκόου Αχέντ Ιγκλς έκανε τσουλήθρα στο βροχερό Mοναστηράκι - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ποιος είπε ότι η βροχή θα εμπόδιζε τους Ολλανδούς οπαδούς να περάσουν καλά στην αθηναϊκή πρωτεύουσα. 

Το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. 

Λίγες ώρες πριν τον αγώνα, οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι

Ένας τολμηρός οπαδός, έκανε τσουλήθρα στη βροχή, με τους υπόλοιπους να δίνουν τον ρυθμό, κρατώντας βέβαια και την... απαραίτητη ομπρέλα, ενώ και πολλοί περαστική σταμάτησαν για να βγάλουν βίντεο. 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SPORT24 (@sport24)


Ειδήσεις σήμερα:

Δύο νεκροί από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ - Κάντε πίσω έχει βόμβα, φώναζαν οι αστυνομικοί, δείτε βίντεο

Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο

Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες: Ύφεση το απόγευμα στην Αθήνα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Αιτωλοακαρνανία
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης