SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Europa League Conference League Euroleague

Γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με Europa League, Conference League, Euroleague και ακόμα περισσότερα

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές μάχες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός
Γεμάτο δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Στις 19:45, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League (Cosmote Sport 3), στις 22:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Θέλτα στο Βίγκο σε απευθείας μετάδοση από την Cosmote Sport 4 και τον ΑΝΤ1. Την ίδια ώρα, η Τσέλιε υποδέχεται την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League (Cosmote Sport 5).

Παράλληλα, σήμερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, λίγες ημέρες μετά τη νίκη του στην έδρα της Μπασκόνια.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10/2025)

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA Global Games 2025

19:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Super Cup Πόλο Γυναικών

Κλείσιμο
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σέλτικ – Μπράγκα UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ρόμα – Λιλ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Μάιντς UEFA Conference League

21:30 Novasports Start Λόντον Λάιονς – Μπουντούτσνοστ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φέγενορντ – Άστον Βίλα UEFA Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Θέλτα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας UEFA Europa League


