Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές μάχες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις ευρωπαϊκές μάχες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός
Γεμάτο το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με Europa League, Conference League, Euroleague και ακόμα περισσότερα
Γεμάτο δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.
Στις 19:45, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League (Cosmote Sport 3), στις 22:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Θέλτα στο Βίγκο σε απευθείας μετάδοση από την Cosmote Sport 4 και τον ΑΝΤ1. Την ίδια ώρα, η Τσέλιε υποδέχεται την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League (Cosmote Sport 5).
Παράλληλα, σήμερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, λίγες ημέρες μετά τη νίκη του στην έδρα της Μπασκόνια.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10/2025)
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA Global Games 2025
19:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Super Cup Πόλο Γυναικών
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σέλτικ – Μπράγκα UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ρόμα – Λιλ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς UEFA Europa League
Στις 19:45, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League (Cosmote Sport 3), στις 22:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Θέλτα στο Βίγκο σε απευθείας μετάδοση από την Cosmote Sport 4 και τον ΑΝΤ1. Την ίδια ώρα, η Τσέλιε υποδέχεται την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League (Cosmote Sport 5).
Παράλληλα, σήμερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, λίγες ημέρες μετά τη νίκη του στην έδρα της Μπασκόνια.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10/2025)
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA Global Games 2025
19:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Super Cup Πόλο Γυναικών
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σέλτικ – Μπράγκα UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ρόμα – Λιλ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Μάιντς UEFA Conference League
21:30 Novasports Start Λόντον Λάιονς – Μπουντούτσνοστ Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φέγενορντ – Άστον Βίλα UEFA Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Θέλτα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας UEFA Europa League
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
21:30 Novasports Start Λόντον Λάιονς – Μπουντούτσνοστ Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φέγενορντ – Άστον Βίλα UEFA Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Θέλτα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας UEFA Europa League
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τρία ερωτήματα ζητούν απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα