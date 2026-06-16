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Σικάγο Μπουλς: Ο Τιάγκο Σπλίτερ νέος προπονητής των «Ταύρων»
Σικάγο Μπουλς: Ο Τιάγκο Σπλίτερ νέος προπονητής των «Ταύρων»
O 41χρονος Βραζιλιάνος προπονητής αναλαμβάνει τον δύσκολο ρόλο του προπονητή της ιστορικής ομάδας του Σικάγο
«Χτίζουμε την επόμενη εποχή του μπάσκετ των Μπουλς» αναφέρουν στην ανακοίνωση της πρόσληψης του Τιάγκο Σπλίτερ στην τεχνική ηγεσία οι Σικάγο Μπουλς. O 41χρονος Βραζιλιάνος προπονητής πήρε τα «κλειδιά» από τη διοίκηση των «Ταύρων». Ο Σπλίτερ έγινε ο 25ος προπονητής στην ιστορία των Μπουλς.
«Θέλω να ευχαριστήσω τον Τζέρι (σ.σ. Ρέινσντορφ), τον Μάικλ (σ.σ. Ρέινσντορφ), τον Μπρίσον (σ.σ. Γκρέιαμ), καθώς και όλον τον οργανισμό των Σικάγο Μπουλς για την ευκαιρία να καθοδηγήσω αυτόν τον ιστορικό σύλλογο. Οι Μπουλς αντιπροσωπεύουν ό,τι αγαπώ σ' αυτό το παιχνίδι, κουβαλώντας μία τιμητική παράδοση, μία παθιασμένη πόλη και ένα νεανικό, πεινασμένο σύνολο παικτών που είναι έτοιμοι να... μεγαλώσουν. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έχουν και ανυπομονώ να πιάσω δουλειά στο Σικάγο,» επισήμανε στις πρώτες δηλώσεις του ως τεχνικός των Σικάγο Μπουλς ο Τιάγκο Σπλίτερ.
«Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής προπονητή, ο Τιάγκο ξεχώριζε για την μπασκετική του νοημοσύνη, για την ικανότητά του να συνδέεται και να εξελίσει παίκτες, και για τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες του αγωνίζονται κάθε βράδυ. Έχει νικήσει σε κάθε επίπεδο του παιχνιδιού τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, σε πολλές ηπείρους, και πιστεύουμε ότι το όραμά του είναι το κατάλληλο για το νεανικό μας ρόστερ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί του καθώς "χτίζουμε" την επόμενη εποχή του μπάσκετ των Μπουλς,» αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωσή τους οι Μπουλς.
Η Παρί ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα (2024-25), της οποίας διετέλεσε προπονητής ο Τιάγκο Σπλίτερ. Είχε ξεκινήσει την προπονητική καριέρα του από τους Μπρούκλιν Νετς ως μέλος του τεχνικού τιμ (2019-2023). Την επόμενη σεζόν (2023-24) ήταν βοηθός στους Χιούστον Ρόκετς, ενώ μετά την Παρί πέρασε και από το τεχνικό τιμ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (2025). Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε υπήρξε υπηρεσιακός προπονητής στο Πόρτλαντ, πριν κάνει το... άλμα αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του πρώτος προπονητής... στους Σικάγο Μπουλς.
Ο Τιάγκο Σπλίτερ στην αθλητική καριέρα του αναδείχτηκε πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 2014.
«Θέλω να ευχαριστήσω τον Τζέρι (σ.σ. Ρέινσντορφ), τον Μάικλ (σ.σ. Ρέινσντορφ), τον Μπρίσον (σ.σ. Γκρέιαμ), καθώς και όλον τον οργανισμό των Σικάγο Μπουλς για την ευκαιρία να καθοδηγήσω αυτόν τον ιστορικό σύλλογο. Οι Μπουλς αντιπροσωπεύουν ό,τι αγαπώ σ' αυτό το παιχνίδι, κουβαλώντας μία τιμητική παράδοση, μία παθιασμένη πόλη και ένα νεανικό, πεινασμένο σύνολο παικτών που είναι έτοιμοι να... μεγαλώσουν. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έχουν και ανυπομονώ να πιάσω δουλειά στο Σικάγο,» επισήμανε στις πρώτες δηλώσεις του ως τεχνικός των Σικάγο Μπουλς ο Τιάγκο Σπλίτερ.
«Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής προπονητή, ο Τιάγκο ξεχώριζε για την μπασκετική του νοημοσύνη, για την ικανότητά του να συνδέεται και να εξελίσει παίκτες, και για τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες του αγωνίζονται κάθε βράδυ. Έχει νικήσει σε κάθε επίπεδο του παιχνιδιού τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, σε πολλές ηπείρους, και πιστεύουμε ότι το όραμά του είναι το κατάλληλο για το νεανικό μας ρόστερ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί του καθώς "χτίζουμε" την επόμενη εποχή του μπάσκετ των Μπουλς,» αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωσή τους οι Μπουλς.
Η Παρί ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα (2024-25), της οποίας διετέλεσε προπονητής ο Τιάγκο Σπλίτερ. Είχε ξεκινήσει την προπονητική καριέρα του από τους Μπρούκλιν Νετς ως μέλος του τεχνικού τιμ (2019-2023). Την επόμενη σεζόν (2023-24) ήταν βοηθός στους Χιούστον Ρόκετς, ενώ μετά την Παρί πέρασε και από το τεχνικό τιμ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (2025). Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε υπήρξε υπηρεσιακός προπονητής στο Πόρτλαντ, πριν κάνει το... άλμα αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του πρώτος προπονητής... στους Σικάγο Μπουλς.
Ο Τιάγκο Σπλίτερ στην αθλητική καριέρα του αναδείχτηκε πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 2014.
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