Κόντε σε αδιέξοδο: Ζητά προτάσεις από τους... δημοσιογράφους για τις πολλές απουσίες της Νάπολι
Με τραυματισμούς, τιμωρίες και περιορισμένες επιλογές, η Νάπολι ετοιμάζεται για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ στο Τσάμπιονς Λιγκ, με τον Αντόνιο Κόντε να παραδέχεται δημόσια την κατάσταση «έκτακτης ανάγκης»
Η Νάπολι ετοιμάζεται για μία κρίσιμη ευρωπαϊκή βραδιά (1/10) αποδεκατισμένη από τραυματισμούς, με τον Αντόνιο Κόντε να φτάνει στο σημείο να ζητά... ιδέες από τους δημοσιογράφους για το πώς θα διαχειριστεί την άμυνα της ομάδας του στην αναμέτρηση με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το Champions League.
Αμυντικά κενά και απουσίες
Η ήττα με 2-1 από τη Μίλαν στο πρωτάθλημα ήταν μόνο η αρχή της πίεσης που αντιμετωπίζει η Νάπολι. Τραυματισμοί των Αλεσάντρο Μπούντζιορνο, Αμίρ Ρραχμάνι, Λεονάρντο Σπινατσόλα και Ματίας Ολιβέρα άφησαν τον Κόντε με περιορισμένες λύσεις, γεγονός που τον ανάγκασε να δώσει ντεμπούτο στους Μιγκέλ Γκουτιέρες και Λούκα Μαριανούτσι. Ωστόσο, ο τελευταίος δεν είναι δηλωμένος στη λίστα της UEFA, άρα θα απουσιάσει από τον κρίσιμο αγώνα με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο αρχηγός Τζιοβάνι Ντι Λορέντσο θα εκτίσει ποινή τιμωρίας, αφού αποβλήθηκε στην πρεμιέρα με τη Μάντσεστερ Σίτι.
Ο τεχνικός της Νάπολι αναφέρθηκε στην πρωτοφανή κατάσταση εκφράζοντας τους προβληματισμούς του:
«Είναι αναπόφευκτο όταν εμφανίζονται τόσα προβλήματα σε έναν τομέα, η διαχείριση να γίνεται δυσκολότερη. Μας λείπουν δύο βασικοί κεντρικοί αμυντικοί, ενώ προσπαθούμε να επανεντάξουμε Σπινατσόλα και Ολιβέρα με κάθε τρόπο. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».
Όταν ρωτήθηκε για πιθανές αλλαγές στο σύστημα, ο Κόντε απάντησε σκωπτικά:
«Αν έχετε καμία ιδέα, πείτε την τώρα, όχι αργότερα. Σκεφτείτε ότι έχουμε μόνο δύο διαθέσιμους στόπερ. Ακόμα κι αν θέλαμε να παίξουμε με τριάδα στην άμυνα, δεν υπάρχει τρίτος. Μπορεί να χρειαστεί να ρισκάρουμε, ακόμη και να δοκιμάσουμε τον Ελμάς ως μπακ».
Το δύσκολο ευρωπαϊκό μονοπάτι
Η Σπόρτινγκ έρχεται με ψυχολογία ύστερα από την άνετη νίκη 4-1 στην πρεμιέρα απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, ενώ η Νάπολι κουβαλά την ήττα (0-2) από τη Σίτι και πλήθος προβλημάτων. Ο Κόντε δεν έκρυψε ότι η σεζόν διαφέρει δραματικά σε σχέση με την προηγούμενη:
«Φέτος η πορεία μας θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Το είπα από την αρχή: πρόκειται για ένα σκληρό και περίπλοκο ταξίδι. Όποιος θέλει να το αποδεχτεί, ας το αποδεχτεί. Όταν θα περάσουμε δύσκολες στιγμές, ίσως θυμηθεί κάποιος ότι αυτός ο “τρελός” είχε προειδοποιήσει».
