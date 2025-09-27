«Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ για να το γιορτάσουμε μαζί» - Η απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανάρτηση του Παναθηναϊκού
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Super Cup

«Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ για να το γιορτάσουμε μαζί» - Η απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανάρτηση του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο Super Cup και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στον αιώνιο αντίπαλό του

«Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ για να το γιορτάσουμε μαζί» - Η απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανάρτηση του Παναθηναϊκού
Απάντησε στη συγχαρητήρια ανάρτηση του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Super Cup η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Λίγο μετά το τέλος του τελικού στη Ρόδο, οι «πράσινοι» έκαναν μια ανάρτηση στα social media δίνοντας συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν, με τους Πειραιώτες να απαντούν στο συγκεκριμένο post.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ για να το γιορτάσουμε μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά ο επίσημος λογαριασμός του Ολυμπιακού.


