«Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ για να το γιορτάσουμε μαζί» - Η απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανάρτηση του Παναθηναϊκού
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο Super Cup και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στον αιώνιο αντίπαλό του
Απάντησε στη συγχαρητήρια ανάρτηση του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Super Cup η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Λίγο μετά το τέλος του τελικού στη Ρόδο, οι «πράσινοι» έκαναν μια ανάρτηση στα social media δίνοντας συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν, με τους Πειραιώτες να απαντούν στο συγκεκριμένο post.
«Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ για να το γιορτάσουμε μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά ο επίσημος λογαριασμός του Ολυμπιακού.
Thank you very much! It’s a pity you weren’t here to celebrate it with us! #OlympiacosBC— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 27, 2025
