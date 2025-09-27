Ο Παναθηναϊκός συνεχάρη τον Ολυμπιακό για το Super Cup - «Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ για να το γιορτάσουμε μαζί», απάντησαν οι Πειραιώτες
Οι πράσινοι δεν κατέβηκαν στη διοργάνωση της Ρόδου λόγω των υποχρεώσεών τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία αλλά δεν ξέχασαν τον αιώνιο αντίπαλό τους
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην συμμετείχε στο φετινό Super Cup εξαιτίας του φορτωμένου προγράμματός του μετά το ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ωστόσο έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον μεγάλο αντίπαλό του για την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της χρονιάς.
Οι Πράσινοι μέσω ανάρτησης στα social media, έκαναν tag τον Ολυμπιακό και ευχήθηκαν συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Super Cup, ποστάροντας μάλιστα μια φωτογραφία με τον Κώστα Παπανικολάου να σηκώνει το τρόπαιο.
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στις κατακτήσεις Super Cup με 4 κατακτήσεις, ενώ ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη με 1, μαζί με Προμηθέα και Άρη.
H ανάρτηση του Παναθηναϊκού
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός λίγη ώρα μετά σχολίασε την συγκεκριμένη ανάρτηση: «Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρίμα που δεν ήσασταν εδώ για να το γιορτάσουμε μαζί»!
Congratulations to the Super Cup Winners, @Olympiacos_BC! #SuperCopa #Rhodesisland pic.twitter.com/zBIKQYy66T— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 27, 2025
Thank you very much! It’s a pity you weren’t here to celebrate it with us! #OlympiacosBC— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 27, 2025
