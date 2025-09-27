Αγγελόπουλοι: Στόχος το Final-4 της Euroleague, ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ αλλά δεν είναι φαβορί - Βίντεο

Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του Super Cup μπάσκετ στη Ρόδο κερδίζοντας στον τελικό τον ανταγωνιστικό Προμηθέα Πατρών.Αυτός ο τίτλος ήταν ο 35ος για το τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού και ο 18ος στην εποχή των Αγγελόπουλων . Μετά την απονομή οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μίλησαν στην ΕΡΤ για το ξεκίνημα της σεζόν, τους στόχους, τη Euroleague, τις μεταγραφές αλλά και το ΣΕΦ.

Για τη συνέχεια της χρονιάς: «Η ομάδα έχει συνέχεια. Μετά από ένα καλοκαίρι με νέους παίκτες συνεχίζουμε και πάντα στοχεύουμε στους τίτλους. Η ομάδα είναι ενισχυμένη, πιο αθλητική. Ήρθε άλλος ένας παίκτης σήμερα, επίσης αθλητικός. Πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι από πέρυσι».

Για το πόσο σημαντικό είναι να αρχίζεις τη σεζόν με τρόπαιο: «Ιδανικό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν, ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι, με πολλούς τίτλους φέτος».

Για το πρότζεκτ του ΣΕΦ: «Το πιο σημαντικό βήμα που έγινε μέσα στο καλοκαίρι ήταν η συμφωνία για το ΣΕΦ. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο και για αυτό κάναμε όλες τις άλλες κινήσεις το καλοκαίρι».

Για το εάν θα γίνουν και άλλες μεταγραφές: «Αυτό θα το δει ο προπονητής. Η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, μέσα στη σεζόν πάντα κοιτάμε. Αν χρειαστεί κάτι, θα το δούμε. Μέχρι στιγμής, είμαστε αυτοί που είμαστε».

Για την EuroLeague που είναι πιο δύσκολη φέτος: «Κάθε χρόνο είναι και πιο δύσκολη. Για αυτό έχουμε τόσους παίκτες και για αυτό χρειάζονται τόσο πολύ και καλοί παίκτες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το σημαντικό είναι να προκριθείς στα playoffs, είτε στην πρώτη, είτε σε κάποια άλλη θέση. Δεν έχει πολύ μεγάλη αξία σε ποια και έχει αποδειχθεί. Θα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Ο στόχος είναι το Final Four».

Για το εάν είναι ο Ολυμπιακός φαβορί: «Δεν νομίζω ότι είμαστε φαβορί. Ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μακάρι να κατακτήσουμε την κορυφή. Άλλες ομάδες είναι φαβορί, ειδικά φέτος. Δεν υπάρχει κάποια έξτρα πίεση, αλλά έξτρα θέληση και δίψα».

Για τον στόχο της κορυφής: «Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για κορυφές. Μόλις ξεκίνησε η χρονιά, υπάρχουν πολλά θέματα. Ελπίζουμε να πάμε καλά”.

Για τον Ολυμπιακό που θυμίζει οικογένεια: «Πάντα είναι δυνατό στοιχείο. Αλλιώς δεν μπορείς να περνάς κάθε χρόνο στο Final Four. Αν δεν έχεις καλή χημεία ανάμεσα στους παίκτες, τους προπονητές και εμάς, δεν θα φτάναμε κάθε χρόνο στο Final Four».













Ειδήσεις σήμερα:



Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας



«Μην μιλήσεις»: Προϊστάμενος παρενόχλησε σεξουαλικά άνδρα υπάλληλό του μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Ρόδο



Απίστευτο βίντεο: Λαρισαίος παίζει μπουζούκι δίπλα σε... αρκούδα στη Ρωσία

