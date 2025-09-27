Μπαρτζώκας: «Είμαι χαρούμενος με τον πρώτο τίτλο της σεζόν - Μερικοί παίκτες μας έδειχναν σαν να βαριούνται μετά το +20» - Βίντεο
Μπαρτζώκας: «Είμαι χαρούμενος με τον πρώτο τίτλο της σεζόν - Μερικοί παίκτες μας έδειχναν σαν να βαριούνται μετά το +20» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο κόουτς Μπαρτζώκας μετά την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στον Προμηθέα
Παρότι είδε τον Προμηθέα να τον πλησιάζει στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 92-83 στη Ρόδο και κατέκτησε το φετινό Super Cup.
Μετά το τέλος του τελικού, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του, αναφέροντας ότι μερικοί παίκτες του δεν αντέδρασαν σωστά μετά το +20, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:
«Φυσικά και έχει αυτός ο τίτλος τη σημασία. Είναι τέσσερις που διεκδικούνται. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μας που κατακτήσαμε τον πρώτο τίτλο.
Αυτό που είπα χθες ότι ήμασταν σοβαροί για 40 λεπτά, σήμερα δεν ήμασταν! Υπήρξε ένα διάστημα όταν πήραμε τη διαφορά των 20 πόντων, ο καθένας ήταν μη αποφασιστικός, ξέφευγε από το πλάνο του παιχνιδιού, έδειχναν αρκετοί από τους παίκτες μας ότι βαριόντουσαν και περίμεναν να τελειώσουν το παιχνίδι.
Ο Προμηθέας έβαλε μία πιεστική πεντάδα και έπαιξε καλή άμυνα από τους νεαρούς Έλληνες παίκτες, μείωσε στους 4. Εμείς διαχειριστήκαμε καλά μετά την κατάσταση, κυρίως με τον Παπανικολάου που ήταν κομβικός και “καθάρισε” το παιχνίδι.
Είναι πολύ δύσκολο να είμαστε σταθεροί χωρίς να έχουμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, αλλά πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.
Πασάρουμε πολύ την μπάλα, έχουμε διαφορετικούς τρόπους να σκοράρουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και ειδικά με την ενσωμάτωση των νέων παικτών. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε σταθερά καλοί στην Ευρώπη και στις κομβικές στιγμές της χρονιάς».
