Ολυμπιακός: Το Super Cup της Ρόδου ο 18ος τίτλος στα χρόνια των Αγγελόπουλων στην ΚΑΕ

Ο Ολυμπιακός στην εποχή των αδελφών Αγγελόπουλων έχει κατακτήσει τους 18 από τους συνολικά 35 που έχει το μπασκετικό τμήμα