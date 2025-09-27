Ολυμπιακός: Το Super Cup της Ρόδου ο 18ος τίτλος στα χρόνια των Αγγελόπουλων στην ΚΑΕ
Ολυμπιακός: Το Super Cup της Ρόδου ο 18ος τίτλος στα χρόνια των Αγγελόπουλων στην ΚΑΕ
Ο Ολυμπιακός στην εποχή των αδελφών Αγγελόπουλων έχει κατακτήσει τους 18 από τους συνολικά 35 που έχει το μπασκετικό τμήμα
Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Προμηθέα στον τελικό του Super Cup στη Ρόδο και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
Αυτός ήταν ο 10ος από τους 12 συνολικά διεκδικούμενους εγχώριους τίτλους για τον Ολυμπιακό την τελευταία τριετία, όμως έχει και ιστορική αξία για τους Προέδρους της ομάδας, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.
Με την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου Super Cup (2022-2025) ο Ολυμπιακός έφτασε τους 18 τίτλους στα 17 χρόνια των αδερφών Αγγελόπουλων και ξεπέρασε τους τίτλους που είχε κερδίσει στα υπόλοιπα 78 χρόνια ιστορίας του.
Στην εποχή προ Αγγελόπουλων, ο Ολυμπιακός μετράει 17 τίτλους και από το 2009, που ανέλαβαν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έφτασε πλέον τους 18.
Οι 18 τίτλοι του Ολυμπιακού στην εποχή των Αγγελόπουλων
2 EuroLeague (2012, 2013)
1 Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013)
6 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025)
5 Κύπελλα Ελλάδας (2010, 2011, 2022, 2023, 2024)
4 Super Cup Ελλάδας (2022, 2023, 2024, 2025)
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
«Μην μιλήσεις»: Προϊστάμενος παρενόχλησε σεξουαλικά άνδρα υπάλληλό του μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Ρόδο
Απίστευτο βίντεο: Λαρισαίος παίζει μπουζούκι δίπλα σε... αρκούδα στη Ρωσία
Αυτός ήταν ο 10ος από τους 12 συνολικά διεκδικούμενους εγχώριους τίτλους για τον Ολυμπιακό την τελευταία τριετία, όμως έχει και ιστορική αξία για τους Προέδρους της ομάδας, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.
Με την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου Super Cup (2022-2025) ο Ολυμπιακός έφτασε τους 18 τίτλους στα 17 χρόνια των αδερφών Αγγελόπουλων και ξεπέρασε τους τίτλους που είχε κερδίσει στα υπόλοιπα 78 χρόνια ιστορίας του.
Στην εποχή προ Αγγελόπουλων, ο Ολυμπιακός μετράει 17 τίτλους και από το 2009, που ανέλαβαν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έφτασε πλέον τους 18.
Οι 18 τίτλοι του Ολυμπιακού στην εποχή των Αγγελόπουλων
2 EuroLeague (2012, 2013)
1 Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013)
6 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025)
5 Κύπελλα Ελλάδας (2010, 2011, 2022, 2023, 2024)
4 Super Cup Ελλάδας (2022, 2023, 2024, 2025)
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
«Μην μιλήσεις»: Προϊστάμενος παρενόχλησε σεξουαλικά άνδρα υπάλληλό του μέσα σε σούπερ μάρκετ στη Ρόδο
Απίστευτο βίντεο: Λαρισαίος παίζει μπουζούκι δίπλα σε... αρκούδα στη Ρωσία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα