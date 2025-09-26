Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Δεν σεβάστηκαν τον αναμορφωτή της ομάδας τους οι οπαδοί της Πόρτο - «Ο Μουρίνιο είναι ομοφυλόφιλος», φώναζαν στο ματς με την Ρίο Άβε
Δεν σεβάστηκαν τον αναμορφωτή της ομάδας τους οι οπαδοί της Πόρτο - «Ο Μουρίνιο είναι ομοφυλόφιλος», φώναζαν στο ματς με την Ρίο Άβε
Οι οπαδοί της Πόρτο δεν είδαν με καλό μάτι την πρόσληψη του Μουρίνιο από την Μπενφίκα και ο σύλλογος πλήρωσε πρόστιμο για το σύνθημα εναντίον του
Οπαδοί της Πόρτο φαίνεται ότι δεν πήραν και πολύ καλά την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο στη μισητή Μπενφίκα και ξέσπασαν στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρίο Άβε την περασμένη Κυριακή για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.
Μερίδα οπαδών των «δράκων» φώναζε: «Ο Μουρίνιο είναι ομοφυλόφιλος» και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ομοσπονδία να επιβάλει πρόστιμο στην Πόρτο, ύψους 3.190 ευρώ.
Ο «Special One» υπέγραψε πρόσφατα με τη Μπενφίκα μετά την απόλυση του Μπρούνο Λάζε και θα οδηγήσει τους «αετούς» για ακόμα δύο σεζόν.
Θυμίζουμε ότι στον πάγκο της Πόρτο ο Μουρίνιο διέπρεψε και έφτιαξε το όνομά του. Κατέκτησε το Κύπελλο UEFA το 2003 και φυσικά το Champions League το 2004.
FC Porto foi multado pela FPF em 3190 euros por cânticos ofensivos dos adeptos contra José Mourinho:— Cabine Desportiva (@CabineSport) September 26, 2025
"Aos 86 minutos de jogo, os adeptos afetos à sociedade desportiva visitante, FC Porto, melhor identificados pela cor das suas vestes, cachecóis e adereços, localizados na bancada… pic.twitter.com/stMExvh5u9
