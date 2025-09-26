Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Φίτσιου και Αναστασιάδου πήραν την 6η θέση στον τελικό του διπλού σκιφ - Βίντεο
Σε έναν τελικό που η πρώτη θέση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, το ελληνικό πλήρωμα κατέλαβε την 6η θέση
Το ελληνικό δίδυμο των Ζωής Φίτσιου και Ευαγγελίας Αναστασιάδου ολοκλήρωσε την πορεία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σαγκάη, κατακτώντας την έκτη θέση στον τελικό του διπλού σκιφ.
Οι Φίτσιου και Αναστασιάδου, προερχόμενες από τα ελαφρά βάρη, γνώριζαν εξαρχής τη δυσκολία του εγχειρήματος, ωστόσο κατάφεραν με εντυπωσιακή εμφάνιση να βρεθούν στον τελικό και, αγωνιζόμενες από την 6η διαδρομή το πρωί της Παρασκευής, τερμάτισαν στην 6η θέση του κόσμου.
Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Ολλανδές, Ρος Ντε Γιονγκ και Μπέντε Μπουνστρα, με χρόνο 6:49.34, σφραγίζοντας το χρυσό μετάλλιο στα τελευταία μέτρα έναντι του κινεζικού διδύμου των Γιουντσι Τσεν και Λινγκ Ζανγκ (6:50.22), ενώ το ρωσικό πλήρωμα των Κλιίμοβιτς και Φουρμάν (χωρίς σημαία) ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.
Οι δηλώσεις της Ζωής Φίτσιου και Ευαγγελίας Αναστασιάδου
«Σίγουρα είναι ένα μεγάλο βήμα, μία καινούρια κατηγορία. Δείξαμε στις προηγούμενες διοργανώσεις πως μπορούμε να σταθούμε παρότι είμαστε πιο μιρκόσωμες και ελαφριές συγκριτικά με τις υπόλοιπες αθλήτριες.
Θέσαμε πολύ υψηλά το στόχο γι' αυτή τη βάρκα, δουλέψαμε πολύ όλο το καλοκαίρι και η απογοήτευση έρχεται περισσότερο από το γεγονός ότι θέλαμε να κάνουμε πιο γρήγορη κούρσα και να κάνουμε ένα ανταγωνιστικό κλείσιμο σε αυτόν τον κύκλο. Κι αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι καλώς ή κακώς. Τώρα το θέμα είναι η διαχείριση αυτού του γεγονότος, δηλαδή αν θα το κάνουμε προτέρημα και όχι κάτι που θα μας ρίξει».
Για τον τελικό ως εμπειρία - σκαλοπάτι για την επίτευξη του επόμενου στόχου:
«Είναι το... σκαλοπάτι για τον επόμενο μας στόχο. Αν και δεν νιώθαμε όπως θα έπρεπε, τη βάρκα και το πώς θα έπρεπε να πηγαίνουμε, καταφέραμε να μπούμε στον τελικό του Παγκόσμιου. Ευελπιστούμε πως θα γινόμαστε καλύτερες. Έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να κάνουμε και ταχύτερη κούρσα, αλλά δεν βγαίνει πάντα. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή μας, αλλά υπάρχει και συνέχεια»
Για το πώς έζησαν τον τελικό:
«Πριν μπούμε στον τελικό είπαμε πως δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Είτε βγαίναμε πρώτες, είτε τελευταίες για εμάς ήταν το ίδιο. Θέλαμε να ευχαριστηθούμε την κούρσα, μέχρι την τελευταία κουπιά, κάθε μέτρο. Αυτό είναι που έχει σημασία. Να ζούμε τον αγώνα. Μέχρι τότε περιμένουμε να έρθει αυτός ο αγώνας, στον οποίο θα βγάλουμε... ό,τι έχουμε πραγματικά».
