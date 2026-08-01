Η Μπενφίκα υψώνει «τείχος» για τον Παυλίδη, μόνο με 100 εκατ. ευρώ φεύγει
Η Μπενφίκα υψώνει «τείχος» για τον Παυλίδη, μόνο με 100 εκατ. ευρώ φεύγει
Οι «αετοί» της Λισαβόνας ξεκαθαρίζουν ότι ο διεθνής Έλληνας επιθετικός παραμένει εκτός αγοράς, εκτός αν καταβληθεί η ρήτρα αποδέσμευσής του
Μετά από ένα όχι και τόσο... αποδοτικό φίνις στην περσινή σεζόν, στην οποία βεβαίως κατέγραψε 30 γκολ και ήταν ο πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις, ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε μία καταπληκτική εκκίνηση στην εφετινή χρονιά με τα 4 γκολ που σημείωσε στο εμφατικό 5-0 των «αετών της Λισσαβόνας» απέναντι στη Σεντ Γκάλεν για τον Β’ προκριματικό του Europa League.
Το όνομα του διεθνούς Έλληνα επιθετικού μπήκε το εφετινό καλοκαίρι στο στόχαστρο πολλών ομάδων: Από γερμανικά κλαμπ και τη Γιουβέντους κι απ’ την Μπεσίκτας, ως την... Μπαρτσελόνα, ο Παυλίδης απασχόλησε μεταγραφικά πολύ κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες, όμως ο νέος προπονητής της Μπενφίκα, Μάρκο Σίλβα έβαλε... βέτο προς τη διοίκηση σε ενδεχόμενη πώλησή του, τονίζοντας πως τον θεωρεί υπέρ-απαραίτητο για το πλάνο της νέας σεζόν.
Κάτι που ήρθε να... υπενθυμίσει και η διοίκηση της Μπενφίκα, καθώς όπως ανέφερε σε δημοσίευμά της η «A Bola» η πορτογαλική ομάδα έστειλε ένα ξεκάθαρο «μήνυμα» προς την αγορά πως «ο Παυλίδης δεν πωλείται». Και το μοναδικό ενδεχόμενο να αλλάξει όλο αυτό, θα πρέπει να συμβεί μόνο μέσω μίας (εξωπραγματικής) πρότασης η οποία θα καλύπτει τη ρήτρα αποδέσμευσής του, που έχει οριστεί στα 100 εκατ. ευρώ.
Το όνομα του διεθνούς Έλληνα επιθετικού μπήκε το εφετινό καλοκαίρι στο στόχαστρο πολλών ομάδων: Από γερμανικά κλαμπ και τη Γιουβέντους κι απ’ την Μπεσίκτας, ως την... Μπαρτσελόνα, ο Παυλίδης απασχόλησε μεταγραφικά πολύ κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες, όμως ο νέος προπονητής της Μπενφίκα, Μάρκο Σίλβα έβαλε... βέτο προς τη διοίκηση σε ενδεχόμενη πώλησή του, τονίζοντας πως τον θεωρεί υπέρ-απαραίτητο για το πλάνο της νέας σεζόν.
Κάτι που ήρθε να... υπενθυμίσει και η διοίκηση της Μπενφίκα, καθώς όπως ανέφερε σε δημοσίευμά της η «A Bola» η πορτογαλική ομάδα έστειλε ένα ξεκάθαρο «μήνυμα» προς την αγορά πως «ο Παυλίδης δεν πωλείται». Και το μοναδικό ενδεχόμενο να αλλάξει όλο αυτό, θα πρέπει να συμβεί μόνο μέσω μίας (εξωπραγματικής) πρότασης η οποία θα καλύπτει τη ρήτρα αποδέσμευσής του, που έχει οριστεί στα 100 εκατ. ευρώ.
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