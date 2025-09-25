Πίπεν: Δεν είχαμε ποτέ στενή σχέση με τον Τζόρνταν - Τι είπε για τους Μπουλς του 1996 και τον Ντόντσιτς

Οι Σικάγο Μπουλς κατέκτησαν 6 πρωταθλήματα NBA στη δεκαετία του '90.Μεγάλο αστέρι τους ήταν ο GOAT του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν , ο οποίος όμως είχε σπουδαίους συμπαίκτες όπως τον Σκότι Πίπεν , τον Ντένις Ρόντμαν, τον Τόνι Κούκοτς και άλλους.Ο Σκότι Πίπεν, ο Ινδιάνος των Μπουλς, δεν είχε ποτέ ιδιαίτερες σχέσεις με τον Μάικ Τζόρνταν αλλά μέσα στο γήπεδο είχαν αγαστή συνεργασία.O Πίπεν, του οποίου η πρώην σύζυγος και μητέρα των παιδιών του, ήταν σε σχέση με τον γιο του Τζόρνταν, μίλησε στην Marca για τους Μπουλς της εποχής του, την σχέση του με τον Μάικλ και το πόσο άλλαξε το μπάσκετ.«Δεν ήταν ποτέ μια πολύ στενή σχέση. Αλλά όταν παίζαμε, είχαμε εξαιρετική χημεία. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Το ίδιο και με τον Φιλ Τζάκσον. Δεν είμαστε πια στενοί φίλοι. Έτσι είναι η ζωή, τα πράγματα αλλάζουν».: «Όπως είπα, το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Ένας παίκτης από μόνος του δεν σε κάνει να κερδίζεις. Χρειάζεσαι στρατιώτες, πολεμιστές, παίκτες που θα θυσιαστούν. Όποιον κι αν έχεις, χρειάζεσαι μια ομάδα».«Στα χαρτιά, ναι! Αυτό που πετύχαμε εκείνη τη σεζόν μας κατατάσσει ως μία από τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία».

Αν οι Μπουλς του ’96 έπαιζαν με τους Ουόριορς του 2016 (73-9), ποιος θα κέρδιζε;: « Εξαρτάται από τους κανόνες. Αν παίζεις με τους σημερινούς κανόνες, θα ήταν ένα πράγμα. Αλλά με τους κανόνες της δεκαετίας του ’90, ο Στεφ Κάρι δεν θα ήταν ο ίδιος. Αν παίζαμε στην εποχή του, θα ήταν σαν να παίζαμε ελεύθερα: κανείς δεν σε κρατάει, κανείς δεν σε σταματά. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε. Δεν ήμασταν φτιαγμένοι για να σουτάρουμε 25-50 τρίποντα ανά παιχνίδι. Πιθανότατα θα κέρδιζαν με αυτόν τον τρόπο επειδή είχαν δύο από τους καλύτερους σουτέρ, τον Στεφ και τον Κλέι. Αλλά παίζαμε σκληρά, αμυνθήκαμε σκληρά. Κάναμε τις ομάδες να σκοράρουν μόνο 75-80 πόντους. Σήμερα, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο».



Για το εάν θα μπορούσαν οι Ντόντσιτς και Γιόκιτς να κυριαρχήσουν στην εποχή του: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν. Στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, πιέζαμε σε όλο το γήπεδο. Θα μπορούσε ο Γιόκιτς να φέρει την μπάλα απέναντι σε αυτήν την πίεση; Δεν ξέρω. Σίγουρα, μπορεί να δει το γήπεδο και να πασάρει πολύ καλά. Αλλά δεν ξέρω αν θα ένιωθε άνετα να φέρνει την μπάλα από το πίσω μέρος με αυτή την πίεση».

Για το εάν ο Ντόντσιτς μπορεί να οδηγήσει σε πρωτάθλημα τους Λέικερς: «Δεν ξέρω. Το στυλ παιχνιδιού του τον έφερε στους Τελικούς. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν αυτό το στυλ θα τον ξαναφέρει εκεί. Ήταν ένα μοναδικό κατόρθωμα, αλλά όταν έφτασαν στους Τελικούς, δεν είχαν πολλά».