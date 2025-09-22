Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Χάλκινο μετάλλιο για τον Τσαπατάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης στη Σιγκαπούρη
Ο παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης με χρόνο 1:39.73 κατέκτησε την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Παραολυμπιονίκης, Αντώνης Τσαπατάκης, στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη.
Με χρόνο 1:39.73 ο Τσαπατάκης χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα στην διοργάνωση. Λίγο αργότερα η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή συνεχάρη τον 37χρονο Παραολυμπιονίκη με επίσημη ανακοίνωση.
«Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη!
Ο σπουδαίος Έλληνας Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Σιγκαπούρη, με χρόνο 1:39.73.
Με την επιτυχία του αυτή, ο Τσαπατάκης χαρίζει το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα στη διοργάνωση.
Θερμά συγχαρητήρια Αντώνη!».
Με χρόνο 1:39.73 ο Τσαπατάκης χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα στην διοργάνωση. Λίγο αργότερα η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή συνεχάρη τον 37χρονο Παραολυμπιονίκη με επίσημη ανακοίνωση.
«Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη!
Ο σπουδαίος Έλληνας Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 που διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Σιγκαπούρη, με χρόνο 1:39.73.
Με την επιτυχία του αυτή, ο Τσαπατάκης χαρίζει το πρώτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα στη διοργάνωση.
Θερμά συγχαρητήρια Αντώνη!».
