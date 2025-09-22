Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ο Τσους Ματέο ανέλαβε την Εθνική μπάσκετ της Ισπανίας
Από τη Ρεάλ στην Εθνική Ισπανίας ο Ματέο, το αντίθετο δρομολόγιο ακολούθησε ο Σκαριόλο
Μετά από την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Σέρτζιο Σκαριόλο, η Ομοσπονδία μπάσκετ της Ισπανίας ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας. Ο λόγος για τον πρώην τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσους Ματέο.
Ο Ματέο κατέκτησε τη Εuroleague το 2023 με τη Ρεάλ, ενώ πήρε το πρωτάθλημα Ισπανίας το 2024 και το 2025 με τους Μαδριλένους. Τώρα, αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να επαναφέρει τους Ισπανούς στον δρόμο των επιτυχιών μετά το φιάσκο στο τελευταίο Eurobasket.
Από την άλλη ο Σκαριόλο ακολούθησε το αντίθετο δρομολόγιο, καθώς ανέλαβε τα ηνία της Ρεάλ.
Με τον Σκαριόλο στον πάγκο τους, οι Ισπανοί κατέκτησαν 4 χρυσά και ένα χάλκινο σε Eurobasket, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα χρυσό σε Παγκόσμιο.
🚨 OFICIAL | @MateoChus, 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 de #LaFamilia 👋#BienvenidoChus #SomosEquipo pic.twitter.com/BuENDTXNHB— Baloncesto España (@BaloncestoESP) September 22, 2025
