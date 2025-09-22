Ο Τσους Ματέο ανέλαβε την Εθνική μπάσκετ της Ισπανίας
Μετά από την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Σέρτζιο Σκαριόλο, η Ομοσπονδία μπάσκετ της Ισπανίας ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας. Ο λόγος για τον πρώην τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσους Ματέο.

Ο Ματέο κατέκτησε τη Εuroleague το 2023 με τη Ρεάλ, ενώ πήρε το πρωτάθλημα Ισπανίας το 2024 και το 2025 με τους Μαδριλένους. Τώρα, αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να επαναφέρει τους Ισπανούς στον δρόμο των επιτυχιών μετά το φιάσκο στο τελευταίο Eurobasket.



Από την άλλη ο Σκαριόλο ακολούθησε το αντίθετο δρομολόγιο, καθώς ανέλαβε τα ηνία της Ρεάλ.

Με τον Σκαριόλο στον πάγκο τους, οι Ισπανοί κατέκτησαν 4 χρυσά και ένα χάλκινο σε Eurobasket, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα χρυσό σε Παγκόσμιο.

