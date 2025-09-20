Εξαιρετικός ο Παυλίδης στη δισκοβολία με 62,49μ., στην καλύτερη παρουσία Έλληνα δισκοβόλου σε Παγκόσμιο Στίβου

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε οστα προκριματικά της δισκοβολίας, καταλαμβάνοντας την 22η θέση στο σύνολο των δύο γκρουπ.Ο 23χρονος πρωταθλητής-συμμετέχοντας στο β' γκρουπ - πέτυχε βολή στα 62,49 μέτρα, καταγράφοντας την καλύτερη παρουσία Έλληνα αθλητή στο αγώνισμα στην ιστορία της διοργάνωσης.Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παυλίδη ήταν σταθερός σε όλη τη διάρκεια του προκριματικού, σημειώνοντας τρεις προσπάθειες πάνω από τα 60 μέτρα: 60,17 μ., 62,49 μ. και 60,78 μ. Μία εμφάνισή του έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή σεζόν, στην οποία πέτυχε νέο ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ με 65,11 μ.«Νιώθω πολύ χαρούμενος για την σημερινή μου εμφάνιση, το πάλεψα και ένιωσα ότι είμαι μέσα στην ελίτ των αθλητών του αγωνίσματος. Πίστευα πως μπορώ να διεκδικήσω την πρόκριση. Ήξερα πως πρέπει να κάνω την υπέρβαση, όμως, το προσπάθησα. Δε βγήκε όμως, δεν πειράζει. Τα μέτρα της προπόνησης τα έριξα σήμερα και εδώ. Πλέον θα είμαι στην Ελλάδα και θα έχω την δυνατότητα να κάνω τον προγραμματισμό μου με βάση τους αγώνες της Ελλάδα και της Ευρώπης και θα είμαι πιο φρέσκος. Ο στόχος είναι να είμαι σταθερός σε βολές πάνω από 62,00 μ. και κάθε χρόνο να βελτιώνω αυτή τη σταθερότητα», είπε ομετά το τέλος του αγώνα.ΑΠΕ - ΜΠΕ