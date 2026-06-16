Ηρθε Ελλάδα το αυτοκίνητο των 8.700 ευρώ - Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός
NEWSAUTO.GR

Ηρθε Ελλάδα το αυτοκίνητο των 8.700 ευρώ - Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός

Στα τέλη του μήνα παρουσιάζεται επίσημα στο κοινό το νέο microcar που θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του θρυλικού διθέσιου smart. Και έρχεται σε τιμή έκπληξη…

Ηρθε Ελλάδα το αυτοκίνητο των 8.700 ευρώ - Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός
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Το Linktour ALUMI δεν είναι ένα ακόμη μικρό ηλεκτρικό για την πόλη. Είναι το πρώτο μοντέλο της κατηγορίας L6/L7 παγκοσμίως που βασίζεται σε εξ ολοκλήρου αλουμινένιο αμάξωμα, με την μπαταρία ενσωματωμένη στη δομή του αυτοκινήτου μέσω τεχνολογίας Cell-to-Body. Πρόκειται για λύσεις που μέχρι σήμερα συναντούσαμε αποκλειστικά σε πολύ ακριβότερα οχήματα, και έρχονται τώρα σε ένα διθέσιο πόλης με τιμές που, με την κρατική επιδότηση, ξεκινούν κάτω από τις 9.000 ευρώ.

Τι σημαίνει το όνομα ALUMI
Πίσω από το όνομα του μοντέλου κρύβεται μια ολόκληρη φιλοσοφία σχεδίασης. Η ίδια η ονομασία Linktour αναλύεται σε πέντε λέξεις-κλειδιά που συνοψίζουν τον σχεδιαστικό στόχο της εταιρείας: Light, για το ελαφρό αλουμινένιο αμάξωμα και το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, Intelligence, για τις έξυπνες λειτουργίες και τις λύσεις νέας ενέργειας, Kinetic, για μια πιο δυναμική και ξεκούραστη οδηγική εμπειρία, Together, για τον ρόλο του αυτοκινήτου ως καθημερινού συνεργάτη, και Urban, για τον σχεδιασμό που γίνεται αποκλειστικά με γνώμονα την πόλη.

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Το πρώτο αλουμινένιο microcar της κατηγορίας
Το στοιχείο που ξεχωρίζει πραγματικά το ALUMI βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα. Η εταιρεία το παρουσιάζει ως παγκόσμια πρεμιέρα στη σειρά L, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελαφρύ όχημα της κατηγορίας με δομή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο.



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