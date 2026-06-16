Ποινική δίωξη στον 63χρονο καθηγητή που κατηγορείται ότι θώπευσε 8χρονη σε πάρκο της Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Καθηγητής Σεξουαλική παρενόχληση

Ποινική δίωξη στον 63χρονο καθηγητή που κατηγορείται ότι θώπευσε 8χρονη σε πάρκο της Θεσσαλονίκης

Το περιστατικό φέρεται να έγινε όταν το κοριτσάκι τον πλησίασε και του ζήτησε να καλέσει τους γονείς της από το κινητό του τηλέφωνο, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά από το σπίτι της

Ποινική δίωξη στον 63χρονο καθηγητή που κατηγορείται ότι θώπευσε 8χρονη σε πάρκο της Θεσσαλονίκης
Στράτος Λούβαρης
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Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι, σε πάρκο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι καθηγητής στο επάγγελμα και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ το περιστατικό φέρεται να έγινε όταν το κοριτσάκι από τη Νιγηρία τον πλησίασε και του ζήτησε να καλέσει τους γονείς της από το κινητό του τηλέφωνο, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά από το σπίτι της. Τότε, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, ο 63χρονος θώπευσε την ανήλικη στο στήθος και έκανε άσεμνες χειρονομίες.

Εκείνη τη στιγμή η 8χρονη βρισκόταν στο πάρκο με τη μεγαλύτερη αδελφή της, ενώ το περιστατικό αντιλήφθηκε κόσμος που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο πάρκο στην περιοχή των Συκεών και ειδοποίησε την αστυνομία.

Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Στράτος Λούβαρης
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