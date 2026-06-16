Ποινική δίωξη στον 63χρονο καθηγητή που κατηγορείται ότι θώπευσε 8χρονη σε πάρκο της Θεσσαλονίκης

Το περιστατικό φέρεται να έγινε όταν το κοριτσάκι τον πλησίασε και του ζήτησε να καλέσει τους γονείς της από το κινητό του τηλέφωνο, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά από το σπίτι της