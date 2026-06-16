ΑΔΜΗΕ: Πλήρης υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
ΑΔΜΗΕ: Πλήρης υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Επιτάχυνση επενδύσεων σε διασυνδέσεις και ψηφιακό εκσυγχρονισμό του συστήματος - Οι κεφαλαιακές ανάγκες του ομίλου είναι ήδη προσδιορισμένες και δεν απαιτούνται πρόσθετοι πόροι πέραν του 1 δισ. που προβλέπει η ΑΜΚ - Στα 70 εκατ. η συμμετοχή της Capital Group αποκτώντας το 4%
Διευκρινίσεις για τη χρηματοδοτική δομή των μεγάλων έργων διασύνδεσης και για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που όπως ανακοινώθηκε υπερκαλύφθηκε παρείχε η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών και δημοσιογράφων.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου και ο τρόπος χρηματοδότησης των επενδύσεων. Η διοίκηση υπογράμμισε ότι έχει διαμορφωθεί μια χρηματοδοτική δομή που επιτυγχάνει «τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε ίδια κεφάλαια και δανεισμό», ακολουθώντας καθιερωμένες διεθνείς πρακτικές.
Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες του ομίλου είναι ήδη προσδιορισμένες και ότι δεν απαιτούνται πρόσθετοι πόροι πέραν του 1 δισ. που προβλέπει η ΑΜΚ. Όπως επισημάνθηκε, το business plan έχει εγκριθεί από τον ρυθμιστή και η άντληση κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά για την υλοποίησή του.
Σε ό,τι αφορά την αύξηση κεφαλαίου, η διοίκηση ανέφερε ότι η προσφορά του cornerstone investor που είναι η Capital Group είναι συγκεκριμένη και ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ αποκτώντας το 4% του ΑΔΜΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προστασία των υφιστάμενων μετόχων, καθώς θα έχουν δικαίωμα προνομιακής συμμετοχής στην αύξηση, χωρίς να υποστούν απομείωση του ποσοστού τους, εφόσον επιλέξουν να συμμετάσχουν αναλογικά.
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Στο επίκεντρο βρέθηκε η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου και ο τρόπος χρηματοδότησης των επενδύσεων. Η διοίκηση υπογράμμισε ότι έχει διαμορφωθεί μια χρηματοδοτική δομή που επιτυγχάνει «τη σωστή ισορροπία ανάμεσα σε ίδια κεφάλαια και δανεισμό», ακολουθώντας καθιερωμένες διεθνείς πρακτικές.
Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες του ομίλου είναι ήδη προσδιορισμένες και ότι δεν απαιτούνται πρόσθετοι πόροι πέραν του 1 δισ. που προβλέπει η ΑΜΚ. Όπως επισημάνθηκε, το business plan έχει εγκριθεί από τον ρυθμιστή και η άντληση κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά για την υλοποίησή του.
Σε ό,τι αφορά την αύξηση κεφαλαίου, η διοίκηση ανέφερε ότι η προσφορά του cornerstone investor που είναι η Capital Group είναι συγκεκριμένη και ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ αποκτώντας το 4% του ΑΔΜΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προστασία των υφιστάμενων μετόχων, καθώς θα έχουν δικαίωμα προνομιακής συμμετοχής στην αύξηση, χωρίς να υποστούν απομείωση του ποσοστού τους, εφόσον επιλέξουν να συμμετάσχουν αναλογικά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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