ΑΔΜΗΕ: Πλήρης υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Επιτάχυνση επενδύσεων σε διασυνδέσεις και ψηφιακό εκσυγχρονισμό του συστήματος - Οι κεφαλαιακές ανάγκες του ομίλου είναι ήδη προσδιορισμένες και δεν απαιτούνται πρόσθετοι πόροι πέραν του 1 δισ. που προβλέπει η ΑΜΚ - Στα 70 εκατ. η συμμετοχή της Capital Group αποκτώντας το 4%