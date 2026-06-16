Πορνοστάρ από την Αργεντινή υποσχέθηκε «σπέσιαλ γύρισμα» αν η ομάδα του Μέσι κερδίσει το Μουντιάλ

Για την Κιτάνα Μοντάνα υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του να είσαι επαγγελματίας αθλητής και πορνοστάρ καθώς «και οι δύο διασκεδάζουμε τους ανθρώπους δείχνοντάς τους τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα»