Πορνοστάρ από την Αργεντινή υποσχέθηκε «σπέσιαλ γύρισμα» αν η ομάδα του Μέσι κερδίσει το Μουντιάλ
Πορνοστάρ από την Αργεντινή υποσχέθηκε «σπέσιαλ γύρισμα» αν η ομάδα του Μέσι κερδίσει το Μουντιάλ
Για την Κιτάνα Μοντάνα υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του να είσαι επαγγελματίας αθλητής και πορνοστάρ καθώς «και οι δύο διασκεδάζουμε τους ανθρώπους δείχνοντάς τους τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα»
Στη Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να ταξιδέψει η πορνοστάρ Κιτάνα Μοντάνα από την Αργεντινή προκειμένου να υποστηρίξει την ομάδα της χώρας της στο Παγκόσμιο Κύπελλο και υπόσχεται να γυρίσει μια «ξεχωριστή σκηνή» αν η ομάδα του Λιονέλ Μέσι κερδίσει το Μουντιάλ 2026.
«Είμαι βέβαιη ότι θα κερδίσουμε ξανά. Θέλω να είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ομάδα και να γιορτάσω με όλους», δήλωσε η Μοντάνα στην The Post.
«Θα ήθελα πολύ να είμαι η επίσημη cheerleader της Αργεντινής. Θα έφερνα πάθος, λάμψη, θετικότητα και πολύ αργεντίνικο πνεύμα», είπε, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη εγκαίρως για τους ημιτελικούς στις 15 Ιουλίου.
Η Μοντάνα, η οποία διαθέτει 335.000 ακόλουθους στο Instagram, είπε ότι θα ήθελε πολύ να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία με τον δεξιό εξτρέμ της ομάδας, Τζουλιάνο Σιμεόνε — ή τους συμπαίκτες του. «Λατρεύω τις ομαδικές σκηνές», αστειεύτηκε.
Η πορνοστάρ που γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες, είπε, ακόμα ότι το ποδόσφαιρο ήταν μέρος της ζωής της από τότε που θυμάται τον εαυτό της: «Μεγαλώνοντας, κάθε παιχνίδι με την Αργεντινή έμοιαζε με γιορτή... οι οικογένειες και οι φίλοι μαζεύονταν όλοι για να γιορτάσουν και να υποστηρίξουν την ομάδα».
Η ίδια, μάλιστα, ελπίζει να εξασφαλίσει κάτι περισσότερο από ένα τρόπαιο Παγκοσμίου Κυπέλλου στον αγώνα φέτος λέγοντας «ίσως ο μελλοντικός μου σύζυγος να βρίσκεται κάπου στο γήπεδο αυτή τη στιγμή».
Για τη Μοντάνα, τέλος, υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του να είσαι επαγγελματίας αθλητής και πορνοστάρ καθώς «και οι δύο διασκεδάζουμε τους ανθρώπους δείχνοντάς τους τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα».
«Είμαι βέβαιη ότι θα κερδίσουμε ξανά. Θέλω να είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ομάδα και να γιορτάσω με όλους», δήλωσε η Μοντάνα στην The Post.
«Θα ήθελα πολύ να είμαι η επίσημη cheerleader της Αργεντινής. Θα έφερνα πάθος, λάμψη, θετικότητα και πολύ αργεντίνικο πνεύμα», είπε, προσθέτοντας ότι σχεδιάζει να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη εγκαίρως για τους ημιτελικούς στις 15 Ιουλίου.
Adult star Kitana Montana @kitanamontana will be cheering for Argentina in the World Cup. She is promising to film ‘special scene’ if they win 😱⚽️🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/txXF3FOx80— NaughtyRag.com (@NaughtyRagCom) June 14, 2026
Η Μοντάνα, η οποία διαθέτει 335.000 ακόλουθους στο Instagram, είπε ότι θα ήθελε πολύ να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία με τον δεξιό εξτρέμ της ομάδας, Τζουλιάνο Σιμεόνε — ή τους συμπαίκτες του. «Λατρεύω τις ομαδικές σκηνές», αστειεύτηκε.
Η πορνοστάρ που γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες, είπε, ακόμα ότι το ποδόσφαιρο ήταν μέρος της ζωής της από τότε που θυμάται τον εαυτό της: «Μεγαλώνοντας, κάθε παιχνίδι με την Αργεντινή έμοιαζε με γιορτή... οι οικογένειες και οι φίλοι μαζεύονταν όλοι για να γιορτάσουν και να υποστηρίξουν την ομάδα».
Η ίδια, μάλιστα, ελπίζει να εξασφαλίσει κάτι περισσότερο από ένα τρόπαιο Παγκοσμίου Κυπέλλου στον αγώνα φέτος λέγοντας «ίσως ο μελλοντικός μου σύζυγος να βρίσκεται κάπου στο γήπεδο αυτή τη στιγμή».
Για τη Μοντάνα, τέλος, υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του να είσαι επαγγελματίας αθλητής και πορνοστάρ καθώς «και οι δύο διασκεδάζουμε τους ανθρώπους δείχνοντάς τους τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα».
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