Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ρέθυμνο: 22χρονη έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας
Ρέθυμνο: 22χρονη έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παραμένει νοσηλευόμενη, με τραύματα στα κάτω άκρα
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης, στο κέντρο του Ρεθύμνου, όταν μια 22χρονη βρέθηκε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου που εντόπισε τη νεαρή η οποία διατηρούσε τις αισθήσεις της, στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, σύμφωνα με το goodnet.gr.
Η 22χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη, με τραύματα στα κάτω άκρα.
Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται από το ΑΤ Ρεθύμνου προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου που εντόπισε τη νεαρή η οποία διατηρούσε τις αισθήσεις της, στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, σύμφωνα με το goodnet.gr.
Η 22χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη, με τραύματα στα κάτω άκρα.
Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται από το ΑΤ Ρεθύμνου προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα