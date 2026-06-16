Ρέθυμνο: 22χρονη έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας
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Ρέθυμνο: 22χρονη έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παραμένει νοσηλευόμενη, με τραύματα στα κάτω άκρα

Ρέθυμνο: 22χρονη έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης, στο κέντρο του Ρεθύμνου, όταν μια 22χρονη βρέθηκε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου που εντόπισε τη νεαρή η οποία διατηρούσε τις αισθήσεις της, στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, σύμφωνα με το goodnet.gr.

Η 22χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη, με τραύματα στα κάτω άκρα.

Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται από το ΑΤ Ρεθύμνου προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

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