Έκτακτα επιδόματα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες: Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις
Έκτακτα επιδόματα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες: Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις
Ο ΟΠΕΚΑ ξεκίνησε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, τη διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες και μονογονείς πατέρες, με προθεσμία έως 15 Ιουλίου 2026
Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων προς τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και προς τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες.
Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στις 15:00, έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 23:59, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ.
Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 700 ευρώ για 2.300 τρίτεκνες μητέρες ή τρίτεκνους μονογονείς πατέρες και 1.000 ευρώ για 600 πολύτεκνες μητέρες ή πολύτεκνους μονογονείς πατέρες.
Για πρώτη φορά φέτος, εντάσσονται και οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι μονογονείς πατέρες που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, τα οποία είναι επίσης δικαιούχοι παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα μέσω του γονέα. Τα τέκνα πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα, κάτω των 18 ετών, με επέκταση έως 19 ετών για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έως 24 ετών για φοιτητές ανώτατων ή ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σπουδαστές ΣΑΕΚ και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑΛ. Περιλαμβάνονται επίσης παιδιά με αναπηρία ≥50%. Η ηλικία υπολογίζεται ως η 31η Δεκεμβρίου 2026.
Σε περίπτωση υπερκάλυψης αιτήσεων, οι τελικοί δικαιούχοι θα οριστούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, εξασφαλίζοντας δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων θέσεων.
Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στις 15:00, έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 23:59, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ.
Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 700 ευρώ για 2.300 τρίτεκνες μητέρες ή τρίτεκνους μονογονείς πατέρες και 1.000 ευρώ για 600 πολύτεκνες μητέρες ή πολύτεκνους μονογονείς πατέρες.
Για πρώτη φορά φέτος, εντάσσονται και οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι μονογονείς πατέρες που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
ΔικαιούχοιΔικαιούχοι είναι οι άμεσα ωφελούμενοι των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, υπάλληλοι ή συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ και υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον ΟΓΑ, καταγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ.
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, τα οποία είναι επίσης δικαιούχοι παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα μέσω του γονέα. Τα τέκνα πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα, κάτω των 18 ετών, με επέκταση έως 19 ετών για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έως 24 ετών για φοιτητές ανώτατων ή ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σπουδαστές ΣΑΕΚ και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑΛ. Περιλαμβάνονται επίσης παιδιά με αναπηρία ≥50%. Η ηλικία υπολογίζεται ως η 31η Δεκεμβρίου 2026.
Σε περίπτωση υπερκάλυψης αιτήσεων, οι τελικοί δικαιούχοι θα οριστούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, εξασφαλίζοντας δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων θέσεων.
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