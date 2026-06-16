Έκτακτα επιδόματα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες: Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Ο ΟΠΕΚΑ ξεκίνησε από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, τη διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων για χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες και μονογονείς πατέρες, με προθεσμία έως 15 Ιουλίου 2026