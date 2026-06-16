Μάχη Βελόπουλου - Τσίπρα για τη δεύτερη θέση δείχνει δημοσκόπηση της Interview για την Α’ Θεσσαλονίκης
Μάχη Βελόπουλου - Τσίπρα για τη δεύτερη θέση δείχνει δημοσκόπηση της Interview για την Α’ Θεσσαλονίκης
Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετο προβάδισμα, ενώ η Ελληνική Λύση προηγείται οριακά της ΕΛ.Α.Σ. με 13,8% έναντι 13,5%
«Θρίλερ» μεταξύ Κυριάκου Βελόπουλου και Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση καταγράφει νέα δημοσκόπηση στην Α’ Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία Interview για λογαριασμό της Βεργίνα Τηλεόραση. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στην πρώτη θέση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλή εκλογική επιρροή.
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,5%, με διαφορά 10,7 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη θέση. Η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου καταγράφεται στο 13,8%, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα με 13,5%, διαμορφώνοντας ένα οριακό ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στην ίδια μέτρηση περιορίζεται στο 0,5%.
Στην υπόλοιπη κατάταξη, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΛΠΙΔΑ 9,5%,
ΠΑΣΟΚ 7,3%,
ΚΚΕ 3,8%,
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,7%,
ΜέΡΑ25 3,0%,
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,0%,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 1,3%,
ΝΙΚΗ 1,0%,
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,6%,
«ΑΛΛΟ» 4,4%,
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 10,1%.
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,5%, με διαφορά 10,7 ποσοστιαίων μονάδων από τη δεύτερη θέση. Η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου καταγράφεται στο 13,8%, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα με 13,5%, διαμορφώνοντας ένα οριακό ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στην ίδια μέτρηση περιορίζεται στο 0,5%.
Στην υπόλοιπη κατάταξη, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΛΠΙΔΑ 9,5%,
ΠΑΣΟΚ 7,3%,
ΚΚΕ 3,8%,
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,7%,
ΜέΡΑ25 3,0%,
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,0%,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 1,3%,
ΝΙΚΗ 1,0%,
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,6%,
«ΑΛΛΟ» 4,4%,
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 10,1%.
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