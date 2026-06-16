Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Ανθήλη Φθιώτιδας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Ανθήλη Φθιώτιδας
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) σε αγροτική έκταση στην Ανθήλη Φθιώτιδας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθήλη Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 16, 2026
UPD:
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